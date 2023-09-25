SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'ye Nordsjaelland maçında talih kuşu! Rakip takımı izlemeye geldiler, Oosterwolde'yi beğendiler

Fenerbahçe'ye Nordsjaelland maçında talih kuşu! Rakip takımı izlemeye geldiler, Oosterwolde'yi beğendiler

25.09.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de işler hem ligde hem de Avrupa'da yolunda giderken, Sarı-Lacivertliler için yüz güldüren bir gelişme daha yaşandı. Konferans Ligi gruplarında oynanan Nordsjaelland mücadelesinde Oosterwolde scoutları kendisine hayran bıraktı. İşte detaylar...

Jayden Oosterwolde

Jayden Oosterwolde

HOL Hollanda
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bu sezon her kulvarda yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi grupları ilk maçında sahasında Nordsjaelland'ı mağlup etmeyi başarırken, karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

SCOUTLAR TRİBÜNDEYDİ...

aa-20230921-32210283-32210267-fenerbahce_nordsjaelland_1024x683

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'ı konuk ettiği maçta tribünde olan Benfica scoutları Nordsjaelland'ın 21 yaşındaki savunmacısı Oliver Villadsen'i izlemek için stada geldi.

OOSTERWOLDE'Yİ RADARA ALDILAR

jaydenoosterwolde2-2209202399425678

Ancak Villadsen değil, Jayden Oosterwolde dikkatlerini çektiği iddia edildi. Benficalı yetkililer devre arasına kadar Hollandalıyı takip etmeye devam edecek.

Jayden Oosterwolde bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıktı. 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti. Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Hollandalı sol bekin güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den Galatasaray örneği! Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den Galatasaray örneği!
İsmail Kartal'dan şaşırtan açıklamalar! "Bazı kararlar veriliyor, bazı şeyler yaşanıyor"İsmail Kartal'dan şaşırtan açıklamalar! "Bazı kararlar veriliyor, bazı şeyler yaşanıyor"
Maç bitti, yankıları sürüyor! "F.Bahçe'nin golü geçersiz, Dzeko kırmızı kart görmeliydi"Maç bitti, yankıları sürüyor! "F.Bahçe'nin golü geçersiz, Dzeko kırmızı kart görmeliydi"
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika fenerbahçe yaşında sezon ligde bıraktı hollandalı devam edecek maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Yediler içtiler hesabı görünce kavga çıktı! Polis müdahale etti

Yediler içtiler hesabı görünce kavga çıktı! Polis müdahale etti

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.