Fenerbahçe'ye Nordsjaelland maçında talih kuşu! Rakip takımı izlemeye geldiler, Oosterwolde'yi beğendiler

Bu sezon her kulvarda yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi grupları ilk maçında sahasında Nordsjaelland'ı mağlup etmeyi başarırken, karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

SCOUTLAR TRİBÜNDEYDİ...

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'ı konuk ettiği maçta tribünde olan Benfica scoutları Nordsjaelland'ın 21 yaşındaki savunmacısı Oliver Villadsen'i izlemek için stada geldi.

OOSTERWOLDE'Yİ RADARA ALDILAR

Ancak Villadsen değil, Jayden Oosterwolde dikkatlerini çektiği iddia edildi. Benficalı yetkililer devre arasına kadar Hollandalıyı takip etmeye devam edecek.

Jayden Oosterwolde bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıktı. 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti. Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Hollandalı sol bekin güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

