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Fenerbahçe'ye Panathinaikos'tan transfer

21.12.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'ta forma giyen ABD'li pivot Jehyve Floyd ile anlaştığını açıkladı.

Fenerbahçe'ye Panathinaikos'tan transfer

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'tan Jehyve Floyd'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Birleşik Amerikalı pivot Jehyve Floyd ile sezonun kalanı için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız 2021-22 sezonu kadro planlamaları kapsamında, bu sezona Panathinaikos formasıyla başlayan Birleşik Amerikalı pivot Jehyve Floyd (2.03, 1997) ile sezonun kalan bölümü için anlaşmaya vardı.

JEHYBE FLOYD KİMDİR?

27 Haziran 1997 tarihinde Parlin, New Jersey'de dünyaya gelen Jehyve Floyd, kolej kariyeri boyunca (2015-19) Holy Cross forması giydi.

Kolej kariyerinde özellikle oyunun savunma yönündeki katkısıyla adından söz ettiren Floyd, 2017-18 sezonunda 12.2 sayı, 5.5 ribaund, 2.2 blok ve 1.6 asist; 2018-19 sezonunda ise 12.9 sayı, 6.1 ribaund, 2.4 blok ve 3.5 asist ortalamaları tutturdu.

Jehyve Floyd, ilk Avrupa deneyimini ise 2019-20 sezonunda Yunanistan'da Larissa formasıyla yaşadı. Bu takımla 20 maçta forma giyen Floyd, 5.1 sayı, 5.0 ribaund, 2.2 blok ortalamaları tutturdu. Başarılı pivot, yakaladığı blok ortalamasıyla 2019-20 sezonunda Yunanistan Ligi'nin bu alandaki lideri oldu.

2020-21 sezonuna yine Yunanistan'da başlayan ve Promitheas Petras ile anlaşan Floyd, ardından İsrail'e geçti ve Hapoel Galil Gilboa ile anlaştı. Bu takımla İsrail Ligi'nde 36 maça çıkan Floyd, 11.4 sayı, 7.9 ribaund, 1.9 asist ve 1.7 blok ortalamaları yakaladı. Floyd, takımının İsrail Ligi'nde final oynamasında önemli pay sahibi oldu. Birleşik Amerikalı oyuncu, ortalama %74.2 iki sayı yüzdesiyle bu alanda İsrail Ligi lideri olurken, bloklarda da 1.7 ortalamayla ikinciydi.

2021-22 sezonunun başında EuroLeague takımlarının dikkatini çeken ve Yunanistan'ın güçlü ekiplerinden Panathinaikos'a transfer olan Floyd, EuroLeague'de on, Yunanistan Ligi'nde ise dört karşılaşmada forma şansı buldu.

Jehyve Floyd, atletizmi ve enerjisiyle özellikle oyunun savunma yönünde blok ve ribaunt etkinliğiyle fark yaratıyor. Birleşik Amerikalı oyuncumuz, hücumda da güçlü smaçları, ribaundlar üzerinden ürettiği ikinci şans sayıları ve sahayı iyi koşabilmesi sayesinde hızlı hücumlarda bulduğu basketlerle skor üretebiliyor.

Başarılı oyuncu, Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 sezonunda uzun rotasyonunun önemli parçalarından biri olacak.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Jehyve Floyd'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz.

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transfer Fenerbahçe Beko
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