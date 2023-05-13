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Fenerbahçe'ye piyango! Ferdi Kadıoğlu rekor bonservis ile ayrılıyor... Süper Lig tarihine geçecek

13.05.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken Fenerbahçe'de transfer hareketliliği iyiden iyiye hız kazanmış durumda. Sarı-Lacivertliler yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdürürken takımdaki bazı isimlere gelen teklifleri de değerlendirmeye aldı. Bu isimlerin başında ise gösterdiği performansla devleri peşine takan Ferdi Kadıoğlu gelirken, yıldız oyuncu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye piyango! Ferdi Kadıoğlu rekor bonservis ile ayrılıyor... Süper Lig tarihine geçecek
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına az bir süre kala şampiyonluk ipini göğüsleyerek kupayı taraftarlarına hediye etmek ve hasreti dindirmek isteyen Fenerbahçe'de son günlerde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için de hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler transferde hareketli günler geçirirken, takımdaki bazı isimler için tekliflerin ardı arkası kesilmiyor.

FERDİ KADIOĞLU...

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Bu isimlerin başında ise özellikle Fenerbahçe'nin 2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından kadrosuna kattığı ve özellikle bu sezonki performansıyla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu geliyor. 23 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli formayla bu sezon muhteşem bir grafik çizerken Avrupa'nın birçok dev kulübünün de radarına girmiş durumda.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

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Bu kulüplerin başında Premier Lig'in köklü ekibi Newcastle United gelirken, İngiliz basınında Kadıoğlu için ödenecek bonservis bedeli de gündem oldu. Buna göre, her geçen gün oyununu daha da ileri taşıyan 23 yaşındaki sağ bek, an itibarıyla Premier Lig ekibi Newcastle için de önemli bir yatırım olarak görülürken, Ferdi Kadıoğlu'nun potansiyeline güvenen Newcastle, transfer için ciddi bir bütçe ayırdı.

25 MİLYON EURO...

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Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Ferdi, Newcastle United tarafından 25 milyon euro bedel ile İngiltere'ye getirilebilir. Halihazırda Süper Lig rekorunu kıracak olan bu transferin, İngiliz basınına göre önümüzdeki yaz gerçekleşmesi bekleniyor. Şu an için Süper Lig'in transfer rekoru, 22.5 milyon euroluk bedel ile Cenk Tosun'da.

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