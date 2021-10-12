Fenerbahçe'ye Premier League'den iki yıldız birden

Süper Lig'e iyi bir giriş yaparak liderliği alan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları şimdiden başladı. Sarı lacivertlilerin scoutları Vitor Pereira'nın isteği sonrası harekete geçti. Everton'lı ön libero Jean Phillippe Gbamin listedeki ilk isim. Fenerbahçe'nin bir başka hedefi ise Tottenham'da forma giyen 22 yaşındaki yıldız sol kanat oyuncusu Ryan Sessegnon...

YÖNETİM OCAK AYINI BEKLİYOR

Takvim'in haberine göre; Kanarya'nın Everton forması giyen 26 yaşındaki ön libero Jean Phillippe Gbamin ve Tottenham'da oynayan sol kanat Ryan Sessegnon için Ocak ayında harekete geçeceği iddia edildi.

PEREIRA SOL KANAT İSTİYOR!

İngiliz medyası da takımlarında forma şansı bulamayan iki oyuncunun Süper Lig'de forma giyebileceğine dikkat çekti. Bilindiği gibi Vitor Pereira yaz transfer döneminde de sol kanat istiyordu.

27 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Fildişili Gbamin, 2019 yılında Mainz'den Everton'a 25 milyon Euro'ya transfer oldu. Sessegnon da yine aynı sezon Fulham'dan Tottenham'a 27 milyon Euro bedelle transfer edildi.

