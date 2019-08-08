Fenerbahçe'ye Roma engeli! İşte Kolarov'da son durum

Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Aleksandar Kolarov, takımı Roma’nın dün akşamki hazırlık karşılaşmasında müthiş bir gole imzasını attı. Athletic Bilbao ile oynadıkları ve 2-2 biten maçta, kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sırp oyuncu, 35 metre mesafeden kaleci Simon’u avladı. Kolarov maçın ikinci yarısında Florenzi'nin yerine oyuna girmişti.

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de, 33 yaşındaki Sırp yıldız Aleksandar Kolarov'un transferi konuşulmaya devam ediyor.

İtalya'nın Il Romanista gazetesinden Roma Muhabiri Dario Moio, Sırp futbolcunun transferi hakkında, "Kolarov, Bilbao karşısında çok iyi bir performans sergiledi. İyi performansını güzel bir golle süsledi. Bu saatten sonra artık ‘Kolarov, kesin Roma’da kalıyor’ diyebilirim" ifadelerini kullandı.



