SPOR

Fenerbahçe'ye Roma engeli! İşte Kolarov'da son durum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.08.2019 12:13 | Son Güncelleme

İtalyan basını Roma'nın, Athletic Bilbao maçında gösterdiği performanstan ötürü, Sırp yıldız Kolarov'un takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığını öne sürdü.

Fenerbahçe'ye Roma engeli! İşte Kolarov'da son durum

Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Aleksandar Kolarov, takımı Roma’nın dün akşamki hazırlık karşılaşmasında müthiş bir gole imzasını attı. Athletic Bilbao ile oynadıkları ve 2-2 biten maçta, kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sırp oyuncu, 35 metre mesafeden kaleci Simon’u avladı. Kolarov maçın ikinci yarısında Florenzi'nin yerine oyuna girmişti.

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de, 33 yaşındaki Sırp yıldız Aleksandar Kolarov'un transferi konuşulmaya devam ediyor.

İtalya'nın Il Romanista gazetesinden Roma Muhabiri Dario Moio, Sırp futbolcunun transferi hakkında, "Kolarov, Bilbao karşısında çok iyi bir performans sergiledi. İyi performansını güzel bir golle süsledi. Bu saatten sonra artık ‘Kolarov, kesin Roma’da kalıyor’ diyebilirim" ifadelerini kullandı.


Artık oraya oturmak yasak! İşte cezasıArtık oraya oturmak yasak! İşte cezası
Ali Koç'tan transfer açıklamasıAli Koç'tan transfer açıklaması
Kadıköy'de Allahyar'a büyük ilgiKadıköy'de Allahyar'a büyük ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
roma athletic bilbao Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig kolarov

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İşte Beşiktaş'ın yeni stoperi

İşte Beşiktaş'ın yeni stoperi

Yeni transfer İstanbul’a geldi!

Yeni transfer İstanbul’a geldi!

F.Bahçe'den Kadıköy'de tatsız prova!

F.Bahçe'den Kadıköy'de tatsız prova!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bayern Münih - Fenerbahçe

Bayern Münih - Fenerbahçe

F.Bahçe'de bir ayrılık daha

F.Bahçe'de bir ayrılık daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'ye Roma engeli! İşte Kolarov'da son durum

Fenerbahçe'ye Roma engeli! İşte Kolarov'da son durum

Ali Koç'tan transfer açıklaması

Ali Koç'tan transfer açıklaması

Kadıköy'de Allahyar'a büyük ilgi

Kadıköy'de Allahyar'a büyük ilgi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Zanka İstanbul’a geldi

Yeni transfer İstanbul’a geldi!

Ersun Yanal: Keyif veren bir takımla beraber olacağız

Yanal'dan taraftara mesaj!

F.Bahçe'den Kadıköy'de tatsız prova!

F.Bahçe'den Kadıköy'de tatsız prova!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.