SPOR

Fenerbahçe'ye Samandıra'da tepkili karşılama

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.12.2018 10:55 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan ve haftayı küme düşme potasında kapatan Fenerbahçe kafilesi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne ulaştı. Taraftarlar futbolculara tepki gösterdi.

Fenerbahçe'ye Samandıra'da tepkili karşılama

Akhisarspor mağlubiyetinin ardından Başkan Ali Koç'un talimatıyla uçak yerine otobüsle İstanbul'a dönen sarı lacivertli kafile, saat 02.00'de Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi.

Yaklaşık 30 sarı lacivertli taraftar, tesislere gelerek oyunculara, teknik heyete ve başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. "Bu taraftar bunları hiç hak etmiyor" tezahüratlarında bulunan taraftarlar, sportif direktör Damien Comolli'yi istifaya davet ederken, Ersun Yanal'ın yeniden göreve getirilmesini istedi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Manisa'dan İstanbul'a gelen Fenerbahçe kafilesi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde de spor şubeden gelen polislerin güvenlik önlemleri altında tesislere giriş yaptı. Kafilede Sportif Direktör Damien Comolli ile Teknik Sorumlu Erwin Koeman da yer aldı.

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
F.Bahçe'nin eski yöneticisinden şok paylaşım!F.Bahçe'nin eski yöneticisinden şok paylaşım!
''Fenerbahçe küme düşerse...''''Fenerbahçe küme düşerse...''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye kararı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye kararı

Ali Koç, Akhisar mağlubiyeti sonrası futbolcuların İstanbul'a otobüsle gitmesine karar verdi

Ali Koç, Akhisar mağlubiyeti sonrası futbolcuların İstanbul'a otobüsle gitmesine karar verdi

Mehmet Demirkol: Comolli de yürüsün!

Mehmet Demirkol: Comolli de yürüsün!

F.Bahçe Akhisar'da yıkıldı! Küme düşme hattındalar

F.Bahçe Akhisar'da yıkıldı! Küme düşme hattındalar

Rıdvan Dilmen Akhisarspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Rıdvan Dilmen Akhisarspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Fenerbahçe’deki Cocu gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe’deki Cocu gerçeği ortaya çıktı!

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'ye Samandıra'da tepkili karşılama

F.Bahçe'ye Samandıra'da tepki

Fenerbahçe eski yöneticisi Selim Kosif: Eserinizle gurur duyun

F.Bahçe'nin eski yöneticisinden şok paylaşım!

Erman Toroğlu: Fenerbahçe küme düşerse yönetim belki orada başarılı olabilir, taraftara bu rezilliği yaşatmaz

''Fenerbahçe küme düşerse...''

Galatasaray'ın eski yıldızları Melo ve Podolski, Fenerbahçe'yle dalga geçti

Melo ve Podolski, Fenerbahçe'yle dalga geçti

Mehmet Demirkol: Comolli de yürüsün!

'Comolli İstanbul'a kadar yürüsün'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.