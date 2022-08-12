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Fenerbahçe'ye transfer olacağı söylenen Michy Batshuayi kimdir? Michy Batshuayi'nin transfer maaliyeti ne kadar?

12.08.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyah beyaz takım Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi ile ilgili Fenerbahçe'den önemli bir atak geldi. Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Belçikalı golcünün maliyeti de merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe'ye transfer olacak olan Michy Batshuayi kimdir? Michy Batshuayi'nin transfer maaliyeti ne kadar? İşte kariyeri ve merak edilenler...

Fenerbahçe'ye transfer olacağı söylenen Michy Batshuayi kimdir? Michy Batshuayi'nin transfer maaliyeti ne kadar?

Fenerbahçe'de forvet arayışlarının devam ettiği dönemde gündeme gelen Michy Batshuayi konusunda bomba gelişmeler yaşandı. Tecrübeli golcünün sarı-lacivertlilere maliyeti belli oldu. Premier Lig devinin Michy Batshuayi'nin maaş yükünden kurtulamak istediği aktarıldı.

MICHY BATSHUAYI KİMDİR?

Michy Batshuayi-Atunga 2 Ekim 1993 tarihinde Brüksel'de dünyaya gelmiştir ve aslen Kongolu olan forvet, futbol kariyerine 2003-2004′te RFC Evere'de adım atmıştır. 2004-2005′te Schaarbeek forması giydikten sonra 2005-2006 sezonunda Brussels'e geçen Batshuayi, 2006-2007 sezonunda Anderlecht'te denendikten sonra Brussels'e geri dönerek 2007-2008 sezonunu orada tamamlamıştır.

2011-2012 sezonu öncesi R. Standard de Liège'e transfer olarak profesyonel sözleşmeye imza atan Batshuayi, 2011-2012 sezonunda Belçika Ligi'nde (Jupiler Pro League) (5′i Playoff) toplam 23 maça çıktı, bu maçlarda 6 gol atmıştır.

2013-2014 sezonunda Avrupa Ligi Ön Elemeleri'nde 4 maçta 1 gol, 2 asist, Avrupa Ligi'nde 6 maçta 1 gol, 1 asist, Belçika Ligi'nde (Jupiler Pro League) 29 maçta 18 gol, 3 asistle oynayan Batshuayi, Beker van België'nda (Beker van Belgie) ise 1 maça çıkmıştır. Ligde 30 maçın 29′unda forma giyerken; 26′sında ilk 11′de sahaya çıkmış, 3 kere de sonradan oyuna girmiştir. Avrupa Ligi Ön Elemeleri'nde 4 maçta da forma giyerken; 3 kere ilk 11′de sahaya çıktı, 1 kere de sonradan oyuna girdi. Avrupa Ligi'nde 8 maçın 6′sında forma giyerken; 3 kere ilk 11′de sahaya çıktı, 3 kere de sonradan oyuna girmiştir.

MICHY BATSHUAYI' NIN TRANSFER MAALİYETİ NE KADAR?

Öğrenilen bilgilere göre Belçikalı oyuncunun Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Buna rağmen Maviler, kadroda düşünmediği Batshuayi'yi bedelsiz olarak kiralamaya hazır. Üstelik İngiliz ekibinin Fenerbahçe'yi cezbeden tek tavrı bu değil. 28 yaşındaki oyuncu Chelsea'den 4 milyon euro maaş alıyor. Fenerbahçe ilk görüşmede bunun 2.5 milyon eurosunu verebileceğini söyledi. Ancak pazarlıklar sonrası Sarı-lacivertliler, 3 milyon euroya kadar çıktı. Eğer Sarı-Lacivertliler bu transferi bitirmeye karar verirse, Batshuayi, aradaki farkı da Chelsea'den alacak.


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Michy Batshuayi fenerbahçe
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