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Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Demir takımdan ayrıldı! İmzası kurumadan başka takıma kiralandı

03.02.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, FC Barcelona forması giyen 19 yaşındaki Emre Demir ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı. Emre Demir'in mevkisinde yeterince oyuncu olduğunu söyleyen Jorge Jesus, genç oyuncunun yaklaşık 1 sezondur profesyonel maç oynamadığını belirterek yarım sezon için başka bir takıma kiralanması gerektiğini söyledi. Bu hamlenin ardından Emre Demir'in yeni adresi belli oldu.

Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Demir takımdan ayrıldı! İmzası kurumadan başka takıma kiralandı
Emre Demir

Emre Demir

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Barcelona forması giyen orta saha oyuncusu Emre Demir’in transferini resmi olarak duyurmuştu. Sarı-lacivertliler, genç oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ligin geriye kalan haftalarında kadroya girmekte zorlanacak oyuncunun tecrübe kazanması için kiralamayı düşünen Fenerbahçe işi bitirdi.

SAMSUNSPOR'A KİRALANDI

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe’den Emre Demir’i kiralık olarak kadrosuna kattı. Samsun ekibi Emre Demir'i kiraladıklarını paylaştıkları video ile duyurdu.

"ŞAMPİYONLUĞUN BU SENE GELECEĞİNE İNANIYORUM" DEMİŞTİ

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Emre Demir, “Çok heyecanlıyım, çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana ‘Fenerbahçe kulübü seni istiyor’ diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarımızın önüne çıkmak ve çubuklu formayı giymek istiyorum. Taraftarlarımızdan çok fazla destek mesajı geldi. Herkese teşekkür ederim. İnşallah şampiyonluğun bu sene geleceğine inanıyorum” şeklinde konuşmuştu.

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