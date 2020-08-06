Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi için Lazio'dan teklif

Bu sezon attığı goller ile beğeni toplayan Kosovalı golcüye birçok Avrupa kulübünün ilgisi olduğu biliniyordu. Serie A'da hücum performansı ile öne çıkan Lazio, Vedat Muriqi transferini bitirmek istiyor.
Fiorentina'nın da takibinde olan Muriqi'e ilk teklif Lazio'dan geldi. 15 milyon Euro'luk teklifi reddeden Fenerbahçe, İtalyan kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.
(TRT SPOR)
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