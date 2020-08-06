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Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi için Lazio'dan teklif

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.08.2020 12:49 | Son Güncelleme

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Lazio, Vedat Muriqi için 15 milyon Euro’luk resmi teklif yaptı. Fenerbahçe teklifi reddetti. Pazarlık devam ediyor. Fiorentina da Vedat Muriqi’i istiyor.

Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi için Lazio'dan teklif

Bu sezon attığı goller ile beğeni toplayan Kosovalı golcüye birçok Avrupa kulübünün ilgisi olduğu biliniyordu. Serie A'da hücum performansı ile öne çıkan Lazio, Vedat Muriqi transferini bitirmek istiyor.

Fiorentina'nın da takibinde olan Muriqi'e ilk teklif Lazio'dan geldi. 15 milyon Euro'luk teklifi reddeden Fenerbahçe, İtalyan kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

(TRT SPOR)


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