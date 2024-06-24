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Fenerbahçe yeni formasını tanıttı! Fiyatları görenler şaştı kaldı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.06.2024 22:35
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Yeni sezonda giyeceği formaları tanıtan Fenerbahçe'nin, forma satış fiyatı taraftarların tepkisini çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe yeni formasını tanıttı! Fiyatları görenler şaştı kaldı...

Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın, 2024-2025 sezonunda giyeceği formalar özel animasyon filmiyle tanıtıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, formaların PUMA tarafından "Bir DNA meselesi: Fenerbahçe'nin görkemli mazisine saygı duruşu" sloganını taşıyan özel bir animasyon filmiyle beğeniye sunulduğu belirtildi.

"YAŞA FENERBAHÇE" DETAYI!

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Kulüp, iç sahada giyileceğini açıkladığı çubuklu formanın ensesinde "Yaşa Fenerbahçe" detayının olduğunu vurgularken, beyaz formanın ise deplasman maçlarında giyileceğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin bu sezon giyeceği alternatif formanın ise lacivert renkte olacağı açıklandı.

FİYATLAR EL YAKTI

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Yeni sezon forma fiyatları da belli olurken, 2.999 TL'den satışa çıkan formaların fiyatları bazı taraftarların tepkisini çekti.

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