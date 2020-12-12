Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı zorlu karşılaşma öncesi her iki takımda bu kritik maçı kazanıp 3 puanı almayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. İşte Fenerbahçe maçı ne zaman ile ilgili tüm merak edilenler... Fenerbahçe'ye Mesut Özil transferinde rakip FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN? Futbolseverler tarafından maçın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İki takımın da büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 12 Aralık Cumartesi yani bu akşam gerçekleşecek. İki takımın taraftarları için nefesler tutuldu. Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u yenerek hem seri yakalamak, hem de Kadıköy'de yeniden kazanmak istiyor. Fenerbahçe, bu sezon geride kalan haftalarda kaybettiği 10 puanının 8'ini Kadıköy'de yitirdi. Ligde evinde oynadığı son 2 maçtan üst üste mağlubiyetlerle ayrılan sarı-lacivertliler, 27 yıl sonra ligde Kadıköy'de üst üste mağlup olmuştu.

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? 12 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleşecek olan maçı takip etmek isteyen futbol seyircileri tarafından maçın saati de merak ediliyor. Ekranları başında maçı izleyecek olan taraftarlar maçın saatini araştırıyor. Özellikle Fenerbahçe taraftarları tarafından Fenerbahçe maçı saat kaçta sorunun yanıtı araştırılıyor. Maç saat 19.00’da oynanacak ve isteyen taraftarlar ekranları başında maçı takip edebilecek. 12 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00’da oynanacak olan maç için seyircilerin son hazırlıkları da tamamlanmaya başladı. Maçı evinde seyredecek olan taraftarlar maçın hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağını da merak ediyor. Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı canlı olarak beIN Sports 1'de yayınlanacak. MAÇIN HAKEMİ Heyecanla beklenen karşılaşma Ülker Stadı'nda oynanacak. Taraftarlar maçı yönetecek olan hakemleri de araştırıyor. Maçın hakemi Erkan Özdamar olacak. Galatasaray ve Hatayspor arasındaki kıyasıya mücadelede Erkan Özdamar'ın yardımcılığını ise İsmail Şencan ve Ali Saygın Ögel üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Emre Malok olacak.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Yeni Malatyaspor, rakibi karşısında deplasmanda ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Ligde ilk olarak 2017-2018 sezonunda yer alan sarı-siyahlı ekip, Fenerbahçe ile İstanbul'da 3 resmi maç yaptı. Söz konusu mücadelelerde rakibini yenemeyen Yeni Malatyaspor, deplasmanda üç mağlubiyet yaşadı. Sarı-siyahlı ekip, İstanbul'daki lig karşılaşmalarından 3-1, 3-2 ve 3-2'lik mağlubiyetlerle döndü. MUHTEMEL 11'LER Futbol tutkunları maçın muhtemel 11’leri konusunda da merak içerisinde ve oldukça sabırsızlanıyor. Fenerbahçe muhtemel 11’inde Altay, Gökhan, Tisserand, Sadık, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Pelkas, Mert Hakan ve Cisse bulunuyor. Yeni Malatyaspor'un muhtemel 11’inde ise Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Youssouf, Ahmet, Kubilay, Adem ve Umut yer alıyor. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında 6 futbolcusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Kemal Ademi, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yer alamayacak. Bu isimlerin yanı sıra geçtiğimiz hafta Yukatel Denizlispor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Serdar Aziz, cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Fenerbahçe'de 2 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sezon başından itibaren orta sahadaki mücadeleleriyle göz dolduran Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas'ın 3'er sarı kartı bulunuyor. Bu isimler, Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde stoper tandemindeki eksikleri dikkati çekiyor. Sarı-lacivertlilerde sezon başından itibaren iyi bir grafik sergileyen Marcel Tisserand, Mauricio Lemos ve Serdar Aziz üçlüsünden Lemos ve Serdar bu mücadelede yer alamayacak. Erol Bulut'un, 2 stoperinin yokluğunda geçen sezon uzun bir sakatlık yaşayan ve hazırlık mücadelelerinde iyi bir görüntü sergileyen Sadık Çiftpınar'ı Tisserand'ın yanında oynatması bekleniyor. Sadık, Erol Bulut'un görevlendirmesi durumunda Fenerbahçe formasıyla yaklaşık 1 sene sonra ligde ilk 11'de başlayacak. 27 yaşındaki savunmacı, son olarak ligde geçtiğimiz sezonun 15. haftasında, 15 Aralık 2019'da Sivasspor deplasmanına ilk 11'de çıkmıştı. Malatya temsilcisi, bu sezon ligdeki 5 iç saha maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. 5 maçta 11 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde 3 gol gördü. İç saha puan cetvelinde 7'inci sırada yer alan Yeni Malatyaspor, deplasman maçlarında ise iç sahanın uzağında kaldı. Deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan Malatya temsilcisi, 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayıp 2 puanla dış saha puan cetvelinde son sıralarda aldı. Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşılaşmasıyla hem deplasmanda kazanamama problemini sonlandırmak hem de rakibine karşı deplasmandaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.