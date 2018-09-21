F.Bahçe'yi yıkan isim sosyal medyayı salladı

UEFA Avrupa Ligi D grubu ilk maçında Fenerbahçe'yi 4-1 gibi farklı bir skorla yenen Dinamo Zagreb'de ilk golü atan genç orta saha oyuncusu Ivan Sunjic’in maç sonrası görüntüsü geceye damga vurdu.

Gazeteci Emre Bol’un kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde Sunjic’in sanki halı saha maçından çıkar gibi evine gitmesi sosyal medyada gündem oldu.

