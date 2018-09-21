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F.Bahçe'yi yıkan isim sosyal medyayı salladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.09.2018 16:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybettiği maçın ardından Hırvat ekibinin başarılı futbolcusu Ivan Sunjic stattan tek başına yürüyerek ayrılması sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.

UEFA Avrupa Ligi D grubu ilk maçında Fenerbahçe'yi 4-1 gibi farklı bir skorla yenen Dinamo Zagreb'de ilk golü atan genç orta saha oyuncusu Ivan Sunjic’in maç sonrası görüntüsü geceye damga vurdu.

Gazeteci Emre Bol’un kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde Sunjic’in sanki halı saha maçından çıkar gibi evine gitmesi sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ivan Sunjic dinamo zagreb Fenerbahçe

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