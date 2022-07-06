Fenerbahçe'yi büyük bir tehlike bekliyor! Dinamo Kiev maçına yedek kadroyla çıkabilirler...

Sezon hazırlıklarına şampiyonluk parolasıyla başlayan takımı da Jorge Jesus’a emanet eden Fenerbahçe , bir taraftan takımı mutlu sona ulaştıracak kadro kurmaya çabalarken diğer yandan takımdaki oyuncuların mali yükünden kurtulmayı da planlıyor. Sarı lacivertliler ikinci kamp dönemi için Avusturya’ya giderken tam dokuz ismi kafileye dâhil etmemişti. Bunların arasında Serdar Aziz ve Crespo gibi sakat oyuncular olduğu gibi önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo, Coulker, Lemos, Meyer, Tisserand, Arda Kurtulan ve Mesut Özil de yer alıyor.

SATIŞ YAPMASI ŞART

Takıma yabancı oyuncu takviyesi yapabilmek için de sarı lacivertlilerin acilen istenmeyen isimlerden kurtulması şart. Fenerbahçe’nin elinde Jorge Jesus’un istemediği 10’u yabancı bir de Mesut Özil olmak üzere 11 oyuncu bulunuyor. Bu oyuncuların yıllık ücretlerinin Fenerbahçe’ye maliyeti ise 20 milyon avronun üzerinde. Satış yapmadığı sürece Dinamo Kiev maçı için UEFA’ya bonservis bedeli ödediği oyuncuları bildiremeyecek olan F.Bahçe, bu futbolcuların yıllık maliyetlerinden kurtularak kasayı rahatlatmayı planlıyor.

(Türkiye)



