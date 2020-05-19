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'Fenerbahçe'yi çok sevdim ama kalbim buna izin vermedi'

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.05.2020 09:09 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Washington kalp rahatsızlıkları nedeniyle çok forma şansı bulamamıştı. Washington ülkesinde verdiği röportajda Fenerbahçe günlerinden bahsetti.

'Fenerbahçe'yi çok sevdim ama kalbim buna izin vermedi'

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Washington, “Fenerbahçe'yi çok sevdim ama kalbim buna izin vermedi” ifadelerini kullandı.

2002-2003’te Fenerbahçe’ye gelen ve kalp sorunu nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Washington, ülkesi Brezilya’da o günlere dair açıklamalarda bulundu.

45 yaşındaki spor adamı, Türkiye’deki günlerine dair şunları söyledi: “Ponte Preta harika sezon geçirdim. Ardından Fenerbahçe’nin teklifi geldi. Türkiye’de çok iyiydim. Şehri sevdim Fenerbahçe’yi çok sevdim. Ancak kalbim buna izin vermedi. Doktorlar ‘futbol oynayamazsın’ dediğinde hayal kırıklığına uğradım. Fakat pes etmedim. Sonunda başardım.” (Akşam)

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