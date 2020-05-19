Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Washington, “Fenerbahçe'yi çok sevdim ama kalbim buna izin vermedi” ifadelerini kullandı.

2002-2003’te Fenerbahçe’ye gelen ve kalp sorunu nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Washington, ülkesi Brezilya’da o günlere dair açıklamalarda bulundu.

45 yaşındaki spor adamı, Türkiye’deki günlerine dair şunları söyledi: “Ponte Preta harika sezon geçirdim. Ardından Fenerbahçe’nin teklifi geldi. Türkiye’de çok iyiydim. Şehri sevdim Fenerbahçe’yi çok sevdim. Ancak kalbim buna izin vermedi. Doktorlar ‘futbol oynayamazsın’ dediğinde hayal kırıklığına uğradım. Fakat pes etmedim. Sonunda başardım.” (Akşam)

