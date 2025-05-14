SPOR

86
78
58
57
51
50
47
46
46
46
44
43
42
40
38
35
35
20
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen büyük tehlike! 4 ayrı lig, 4 ayrı senaryo takip edilecek...

Ligde bu hafta Galatasaray evinde oynayacağı Kayserispor maçından en az 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Ligi rakibinin arkasında ikinci sırada tamamlaması beklenen Fenerbahçe'de ise gelecek planları şimdiden yapılmaya başlandı. Uzun süredir Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan sarı lacivertli ekip bu hasrete son vermek istiyor. Ancak Fenerbahçe'yi bekleyen büyük bir tehlike var. Olası 4 senaryodan en az 3'ü gerçekleşmezse temsilcimizi zorlu rakipler bekliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen büyük tehlike! 4 ayrı lig, 4 ayrı senaryo takip edilecek...
Melih Kadir Yılmaz

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bu hafta çözülebilir. Ligde rakibinin 8 puan önünde bulunan Galatasaray, bu hafta evinde oynayacağı Kayserispor maçından en az 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

7448484

LİGİ İKİNCİ BİTİRECEK TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE İKİNCİ ÖN ELEME TURUNDAN BAŞLAYACAK

Bu sezon ligde şampiyon olan takım doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. İkinci olan takım ise Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlayacak. Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de de hesaplar ön eleme turlarına göre yapılmaya başlandı.

41

FENERBAHÇE'DE GELEK YIL PLANLAMASI BAŞLADI

Gelecek planlamasına şimdiden başlayan sarı lacivertli ekip yeni takviyeleri ön eleme maçlarından önce yetiştirmek istiyor.

6626

SERİ BAŞI OLAMAZSA GÜÇLÜ RAKİPLER FENERBAHÇE'Yİ BEKLİYOR

Öte yandan Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen bir tehlike var. Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlayacak Fenerbahçe, bu aşamayı geçerse üçüncü ön eleme turu oynayacak. Temsilcimiz bu turda seri başı olamazsa Avrupa'nın önemli kulüpleriyle karşılaşacak.

8558

DÖRT FARKLI LİG, DÖRT FARKLI SENARYO TAKİP EDİLECEK

Fenerbahçe, üçüncü ön eleme aşamasında seribaşı olabilmek için dört ayrı ligden dört ayrı senaryoyu takip edecek. Bu dört senaryodan en azından üçünün gerçekleşmesi gerekiyor.

O senaryolar ise şu şekilde:

Fransa'da Lille ligde dördüncü olmayacak
Hollanda'da Utrecht ligde üçüncü olmayacak
Belçika'da Club Brugge ligde ikinci olmayacak
Avusturya'da Salzburg ligde ikinci olmayacak

Bahsi geçen senaryolardan en önemlisi ise cumartesi günü Fransa'da liginde gerçekleşecek. Ligde 57 puana sahip Lille, beşinci sırada bulunurken, Nice de aynı puanla dördüncü sırada. Evinde Brest'i konuk edecek olan Nice, rakibini yenerse ligi kesin olarak dördüncü sırada bitirecek ve Fenerbahçe'nin istediği olacak. Nice'in olası puan kaybında ise Lille'in evinde oynayacağı Reims maçının sonucu belirleyici olarak. Eğer bu senaryoda Fenerbahçe'nin istediği sonuç çıkarsa, sarı lacivertli ekibin istediği 3 ayrı senaryo büyük bir sürpriz olmazsa gerçekleşecek. Fransa liginden istenen sonuç çıkmazsa ve yine büyük bir sürpriz olmazsa iki senaryo gerçekleşecek ve Fenerbahçe'nin istediği olmayacak.

İŞTE O RAKİPLER

Bu ihtimallerden üçü olursa Fenerbahçe, üçüncü ön elemede seribaşı olacak. Eğer olamazsa da Feyenoord, Club Brugge, Rangers, Benfica ya da Sporting Lizbon, Lille ya da Marsilya gibi güçlü takımlarla karşılaşacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe’de şifre: İtalyan işi!Fenerbahçe’de şifre: İtalyan işi!
Türkiye Kupası sahibini buluyor! Galatasaray'da primlere dev zam: Çifte şampiyonlukta...Türkiye Kupası sahibini buluyor! Galatasaray'da primlere dev zam: Çifte şampiyonlukta...
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tarımda don can sıkmıştı! Erdoğan, 'Belirli ürünlerde sıkıntı yaşayacağız' diyerek tek tek saydı

Tarımda don can sıkmıştı! Erdoğan, 'Belirli ürünlerde sıkıntı yaşayacağız' diyerek tek tek saydı

Sucuk alırken 2 kere düşündürtecek liste! Bakanlık marka marka ifşa etti

Sucuk alırken 2 kere düşündürtecek liste! Bakanlık marka marka ifşa etti

Fenerbahçe’de şifre: İtalyan işi!

Fenerbahçe’de şifre: İtalyan işi!

Gelecek ve gidecekleri tek tek saydı!

Gelecek ve gidecekleri tek tek saydı!

Nihat Kahveci Osimhen için aldığı duyumu açıkladı! Yer yerinden oynadı...

Nihat Kahveci Osimhen için aldığı duyumu açıkladı! Yer yerinden oynadı...

Türkiye Kupası sahibini buluyor! Galatasaray'da primlere dev zam: Çifte şampiyonlukta...

Türkiye Kupası sahibini buluyor! Galatasaray'da primlere dev zam: Çifte şampiyonlukta...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.