Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen büyük tehlike! 4 ayrı lig, 4 ayrı senaryo takip edilecek...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bu hafta çözülebilir. Ligde rakibinin 8 puan önünde bulunan Galatasaray, bu hafta evinde oynayacağı Kayserispor maçından en az 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

LİGİ İKİNCİ BİTİRECEK TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE İKİNCİ ÖN ELEME TURUNDAN BAŞLAYACAK

Bu sezon ligde şampiyon olan takım doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. İkinci olan takım ise Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlayacak. Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de de hesaplar ön eleme turlarına göre yapılmaya başlandı.

FENERBAHÇE'DE GELEK YIL PLANLAMASI BAŞLADI

Gelecek planlamasına şimdiden başlayan sarı lacivertli ekip yeni takviyeleri ön eleme maçlarından önce yetiştirmek istiyor.

SERİ BAŞI OLAMAZSA GÜÇLÜ RAKİPLER FENERBAHÇE'Yİ BEKLİYOR

Öte yandan Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen bir tehlike var. Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlayacak Fenerbahçe, bu aşamayı geçerse üçüncü ön eleme turu oynayacak. Temsilcimiz bu turda seri başı olamazsa Avrupa'nın önemli kulüpleriyle karşılaşacak.

DÖRT FARKLI LİG, DÖRT FARKLI SENARYO TAKİP EDİLECEK

Fenerbahçe, üçüncü ön eleme aşamasında seribaşı olabilmek için dört ayrı ligden dört ayrı senaryoyu takip edecek. Bu dört senaryodan en azından üçünün gerçekleşmesi gerekiyor.

O senaryolar ise şu şekilde:



Fransa'da Lille ligde dördüncü olmayacak

Hollanda'da Utrecht ligde üçüncü olmayacak

Belçika'da Club Brugge ligde ikinci olmayacak

Avusturya'da Salzburg ligde ikinci olmayacak

Bahsi geçen senaryolardan en önemlisi ise cumartesi günü Fransa'da liginde gerçekleşecek. Ligde 57 puana sahip Lille, beşinci sırada bulunurken, Nice de aynı puanla dördüncü sırada. Evinde Brest'i konuk edecek olan Nice, rakibini yenerse ligi kesin olarak dördüncü sırada bitirecek ve Fenerbahçe'nin istediği olacak. Nice'in olası puan kaybında ise Lille'in evinde oynayacağı Reims maçının sonucu belirleyici olarak. Eğer bu senaryoda Fenerbahçe'nin istediği sonuç çıkarsa, sarı lacivertli ekibin istediği 3 ayrı senaryo büyük bir sürpriz olmazsa gerçekleşecek. Fransa liginden istenen sonuç çıkmazsa ve yine büyük bir sürpriz olmazsa iki senaryo gerçekleşecek ve Fenerbahçe'nin istediği olmayacak.

İŞTE O RAKİPLER

Bu ihtimallerden üçü olursa Fenerbahçe, üçüncü ön elemede seribaşı olacak. Eğer olamazsa da Feyenoord, Club Brugge, Rangers, Benfica ya da Sporting Lizbon, Lille ya da Marsilya gibi güçlü takımlarla karşılaşacak.