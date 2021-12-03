Fenerbahçe'yi yıkan Georgios Masouras Trabzonspor'a!

Trabzonspor'da ocak ayındaki transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor.

61saat'in haberine göre; Bordo-mavili takım, Olympiakos forması giyen sol kanat oyuncusu Georgios Masouras için görüşmelere başladı.

AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE'YE 2 GOL ATTI!

Georgios Masouras, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u ağırladığı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldığı maçta attığı 2 golle yıldızlaşan isim olmuştu.

27 yaşındaki futbolcu hem kanat hem de forvet bölgesinde görev alabiliyor. Olympiakos forması ile bu sezon 18 karşılaşmada görev alan Masouras takımına 6 gol 4 asistlik katkı sağladı.

Olympiakos ile toplamda 136 karşılaşmaya çıkan Georgios Masouras, 36 gole imza atarken 17 kez arkadaşlarına gol pası verdi.

