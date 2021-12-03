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Fenerbahçe'yi yıkan Georgios Masouras Trabzonspor'a!

03.12.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor yönetimi, Olympiakos'un 27 yaşındaki futbolcusu Georgios Masouras için harekete geçti.

Fenerbahçe'yi yıkan Georgios Masouras Trabzonspor'a!

Trabzonspor'da ocak ayındaki transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor.

61saat'in haberine göre; Bordo-mavili takım, Olympiakos forması giyen sol kanat oyuncusu Georgios Masouras için görüşmelere başladı.

AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE'YE 2 GOL ATTI!

Georgios Masouras, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u ağırladığı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldığı maçta attığı 2 golle yıldızlaşan isim olmuştu.

27 yaşındaki futbolcu hem kanat hem de forvet bölgesinde görev alabiliyor. Olympiakos forması ile bu sezon 18 karşılaşmada görev alan Masouras takımına 6 gol 4 asistlik katkı sağladı.

Olympiakos ile toplamda 136 karşılaşmaya çıkan Georgios Masouras, 36 gole imza atarken 17 kez arkadaşlarına gol pası verdi.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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