Fenerbahçe'yle 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta eleştiriler Şenol Güneş'e

İlk yarıda Fenerbahçe'yi adeta sahadan silen ve soyunma odasına 3-0 önde giren siyah beyazlılarda, tüm taraftarlar skorun artacağını ve tarihi bir farkın geleceğini düşünürken, ikinci devrede yaşananlar büyük bir şok etkisi ve yıkım yarattı. Beşiktaş bu beraberlikle lider Medipol Başakşehir'in tam 11 puan gerisine düşerken, şampiyonluk şansından da bir hayli uzaklaşmış oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın ikinci devrenin başında yaptığı İsla-Valbuena ve Moses-Ayew hamlesine karşılık vermeden, oyunu geride kabul eden Güneş'in, skor 3-2'ye geldikten sonra ilk değişikliğini yapması Beşiktaş cephesinde büyük tepki topladı. Bir çok maçta öndeyken orta sahaya Medel veya Necip hamleleri yapan ve oyunu tutmayı başaran Şenol Güneş'in, Fenerbahçe'nin baskısı karşısında orta saha yerine kanatlarda değişiklik yapması ve son bölümde Mustafa Pektemek'i maça alması da eleştirilen diğer tercihlerdi. BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN MÜTHİŞ TEZAHÜRAT İşte tarihi maçın ardından Şenol Güneş'e yapılan eleştiriler:

1- İkinci devreye Ersun Yanal'ın iki değişiklik yaparak çıkmasına rağmen, oyuncu değiştirmeyerek rakibin hamlesine karşılık vermedi. 2- İlk yarıda sahadan sildiği Fenerbahçe'ye karşı, ikinci yarıda oyunu oldukça geride kabul ederek kontra atak futboluna döndü ancak orta sahada baskı yiyince atak yapamadı. 3- Oyuncu değiştirmeyi skor ancak 3-2 olduktan sonra, üstelik orta saha yerine kanat oyuncusu alarak yaptı. 4- Fenerbahçe'nin Dirar ve Valbuena ile çok etkin kullandığı sağ kanata önlem alması ne kadar doğruysa, baskı yapan ve dönen tüm topları alarak yeni atak başlatan Fenerbahçe orta sahasına karşı Medel veya Necip hamlesini yapamadı. 5- İlk yarıda skoru 3-0'a getiren takımın bile en kötü oyuncusu konumunda olan Lens'e 73 dakika boyunca tahammül etti. Tribünler ve otoriteler ikinci devrenin başında Lens - Quaresma değişikliği beklerken bu değişikliği skor 3-3'e gelince yaptı. 6- İlk yarıda iyi oynamasına rağmen, ikinci devrede fizik olarak oyundan düşen Kagawa'yı 84. dakikaya kadar sahada tutu.