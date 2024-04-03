Fenerbahçe yoluna hatasız devam ediyor! Kadıköy'de Adana Demirspor'a geçit yok

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Milli aranın ardından galibiyet alıp yoluna tam gaz devam etmek isteyen sarı-lacivertliler sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE GOLÜ BULDU

Karşılaşmanın 17. dakikasında Djiku ile 1-0 öne geçen Fenerbahçe'de büyük sevinç yaşandı. Zajc'ın sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Djiku meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

BÜYÜK HATA GOLÜ GETİRDİ

Fenerbahçe'nin Djiku ile 1-0 öne geçmesinin arından kaleci İrfan Can Eğribayat büyük bir hata yaptı. Balotelli'nin araya girmesiyle golü bulan Adana Demirspor beraberliği yakaladı.

DZEKO ÖNE GEÇİRDİ

Mücadelenin ikinci yarısı adeta golle başladı. 52 dakikada İrfan Can hızlıca taç atışını kullanarak topu Dzeko'ya gönderdi. Ceza sahasına giren Dzeko'nun vuruşunda Fenerbahçe 2-1 öne geçti.

TADIC ORTA SAHADAN ATTI

Rakip kalecinin yaptığı hatada orta sahada topla buluşan Tadic müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

ADANA DEMİR FARKI 1'E İNDİRDİ AMA...

Maçın 80. dakikasında Adana Demirspor Yusuf Barasi'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Bu golden 5 dakika sonra Serdar Dursun'un golüyle skor 4-2 oldu.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT, LİGDE 3. KEZ 11’DE

Fenerbahçe’nin 25 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor ile oynanan maça 11’de başladı. Son olarak 14 Mart’taki Union Saint-Gilloise mücadelesinde sarı-lacivertlilerin kalesini koruyan İrfan Can, bu sezon 3. kez 11’de yer aldı. Eğribayat, bu sezon 5’i Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri ve grup aşamasında 7 ve Türkiye Kupası’nda da 3 maçta görev aldı.

ÇİMLERDE ’ADİL REKABET’ YAZISI YER ALDI

Fenerbahçe’de dün Ülker Stadyumu’nda yapılan Olağanüstü Genel Kurulu’nun ardından bugün de müsabaka öncesi çimlere ’Adil Rekabet / Fair Competition’ yazılarının yazıldığı görüldü. Seremonide Maraton Üst tribününde de dev pankart açılırken, ’Sizinle Gurur Duyuyoruz’ yazısı yer aldı. Takımı tribünlere çağıran taraftarlar alkışlarla destek verdi.

"İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ 8 MAÇI DA KAZANIP ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Zorlu mücadele öncesinde konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Son oynadığımız Trabzonspor maçında yaşadıklarımız ve bize yaşatılanlar ortada. Buna rağmen camiamız ve taraftarlarımız hep beraber bütün olduk. Biz de bu iki haftalık süreçte oyuncularımızla yaptığımız toplantılar, antrenmanlar... Şu anda iyi bir durumdayız. Moral, motivasyonumuz gayet iyi durumda. İnşallah önümüzdeki 8 maçı da kazanıp şampiyon olmak istiyoruz" dedi.





