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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Başkan Vekili Semih Özsoy istifa etti!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.08.2020 19:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, başkanvekili Semih Özsoy'un istifa ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Başkan Vekili Semih Özsoy istifa etti!

Kulüpten yapılan açıklamada,

"Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Semih Özsoy’un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır.
Bu dilekçeye istinaden Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy’un istifası kabul edilmiştir.Başkan Vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

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