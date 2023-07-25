Fenerbahçe, Zaha'nın rövanşını Galatasaray'dan almak üzere! Milot Rashica ile anlaşma artık an meselesi...

Galatasaray'da geçtiğimiz yılı kiralık olarak geçiren ve performansıyla beğeni toplayan Rashica için de sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'dan ayrıldığı günden beri sarı-kırmızılıların almak için büyük bir çaba sarf ettiği yıldız oyuncu için Fenerbahçe devreye girdi.

NORWICH CITY İLE ANLAŞMAK ÜZERELER

Fenerbahçe, yaptığı oyuncu satışlarından dolayı kasasına giren yüklü parayı kullanmaya karar verdi. Önümüzdeki sezon kesin olarak şampiyon olmak isteyen sarı-lacivertliler, Rashica için Norwich City ile anlaşma aşamasına geldi. 9 milyon Euro isteyen İngiliz devinin teklifini kabul eden Fenerbahçe, Rashica'nın menajeri ile konuşmaya başladı.

ZAHA TRANSFERİ SONRASI GAZA BASILDI

Özellikle Zaha'nın Galatasaray'a kaptırılmasından sonra psikolojik üstünlüğü almak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın da çok istediği Rashica'yı renklerine bağlayarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. İsmail Kartal'ın da olumlu yanıt verdiği bu transfer için artık son günler yaşanıyor.

"ÜSTÜME DÜŞENİ YAPTIM" DEMİŞTİ

Rashica, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, “Galatasaray ile anlaştım, gittim, çok mutlu oldum, üstüme düşeni yaptım. Şimdi önüme bakma vakti” ifadelerini kullanmıştı.

