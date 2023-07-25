SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Zaha'nın rövanşını Galatasaray'dan almak üzere! Milot Rashica ile anlaşma artık an meselesi...

Fenerbahçe, Zaha'nın rövanşını Galatasaray'dan almak üzere! Milot Rashica ile anlaşma artık an meselesi...

25.07.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, performansıyla büyük beğeni toplayan Milot Rashica için Fenerbahçe'nin devreye girdiği öğrenildi. Yıldız oyuncunun kulübü Norwich City ile anlaşma aşamasına gelen sarı-lacivertliler büyük bir işe imza atmak üzere. Çok istedikleri Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler, kanat transferini Rashica ile kapatmak istiyor.

Galatasaray'da geçtiğimiz yılı kiralık olarak geçiren ve performansıyla beğeni toplayan Rashica için de sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'dan ayrıldığı günden beri sarı-kırmızılıların almak için büyük bir çaba sarf ettiği yıldız oyuncu için Fenerbahçe devreye girdi.

NORWICH CITY İLE ANLAŞMAK ÜZERELER

fenerbahce-den_milot_rashica_fb261_v

Fenerbahçe, yaptığı oyuncu satışlarından dolayı kasasına giren yüklü parayı kullanmaya karar verdi. Önümüzdeki sezon kesin olarak şampiyon olmak isteyen sarı-lacivertliler, Rashica için Norwich City ile anlaşma aşamasına geldi. 9 milyon Euro isteyen İngiliz devinin teklifini kabul eden Fenerbahçe, Rashica'nın menajeri ile konuşmaya başladı.

ZAHA TRANSFERİ SONRASI GAZA BASILDI

galatasaray-milot-rashica-aa-2030742

Özellikle Zaha'nın Galatasaray'a kaptırılmasından sonra psikolojik üstünlüğü almak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın da çok istediği Rashica'yı renklerine bağlayarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. İsmail Kartal'ın da olumlu yanıt verdiği bu transfer için artık son günler yaşanıyor.

"ÜSTÜME DÜŞENİ YAPTIM" DEMİŞTİ

GOAL_-_Blank_WEB_-_Facebook_(26)

Rashica, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, “Galatasaray ile anlaştım, gittim, çok mutlu oldum, üstüme düşeni yaptım. Şimdi önüme bakma vakti” ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Semih Şentürk geri döndü! Resmi imzayı attıSemih Şentürk geri döndü! Resmi imzayı attı
İsmail Kartal, kritik maç öncesinde resmen açıkladı!İsmail Kartal, kritik maç öncesinde resmen açıkladı!
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a ikinci çalım!Fenerbahçe'den Beşiktaş'a ikinci çalım!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray sezon da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"
Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bağlantısı olmayan iki denizi birleştirdi! Elleriyle kumları kazdı

Bağlantısı olmayan iki denizi birleştirdi! Elleriyle kumları kazdı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

15 yaşındaki öğrencisiyle yakalandı! Yeni işine böyle başladı

15 yaşındaki öğrencisiyle yakalandı! Yeni işine böyle başladı

Çatıda çıplak güneşlendi! Sirenleri duyunca...

Çatıda çıplak güneşlendi! Sirenleri duyunca...

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.