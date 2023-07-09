Fenerbahçe, Zaha transferini bitiriyor! Yıldız futbolcu Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddetti

Fenerbahçe Arda Güler'in ayrılığı sonrası taraftarlarını mutlu etmek için kollarını sıvadı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha ile anlaşan sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde bu anlaşmayı duyurması bekleniyor.

SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİ

Wilfried Zaha, iki Suudi Arabistan kulübünü şu an için reddetti.

6 MİLYON EURO + BONUS

Fenerbahçe'den vergiler hariç 6 milyon Euro isteyen Zaha'ya istediği rakam verildi. Bonuslarla birlikte yıllık 8.5 milyon Euro'yu bulan sözleşmeyi kabul eden Wilfried Zaha, Fenerbahçeli yetkililer ile el sıkıştı. Bu transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.



