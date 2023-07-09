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Fenerbahçe, Zaha transferini bitiriyor! Yıldız futbolcu Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddetti

09.07.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'nın Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği yazıldı. Wilfried Zaha, iki Suudi Arabistan kulübünü şu an için reddetti. PSG dahil birçok dev kulübün peşinde olduğu yıldız oyuncunun istediği maaşı veren sarı-lacivertliler prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe Arda Güler'in ayrılığı sonrası taraftarlarını mutlu etmek için kollarını sıvadı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha ile anlaşan sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde bu anlaşmayı duyurması bekleniyor.

SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİ

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Wilfried Zaha, iki Suudi Arabistan kulübünü şu an için reddetti.

6 MİLYON EURO + BONUS

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Fenerbahçe'den vergiler hariç 6 milyon Euro isteyen Zaha'ya istediği rakam verildi. Bonuslarla birlikte yıllık 8.5 milyon Euro'yu bulan sözleşmeyi kabul eden Wilfried Zaha, Fenerbahçeli yetkililer ile el sıkıştı. Bu transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.


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