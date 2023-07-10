Fenerbahçe Zenit'e mağlup oldu, İsmail Kartal yenilgiyi böyle değerlendirdi!

Teknik Direktör İsmail Kartal, Zenit maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kartal, “Her iki takım açısından da güzel maç oldu. 6 gün antrenman yaparak buraya geldik. Milli takımlardan dönen oyuncular 3-4 gün antrenman yaptı. Bazı oyuncularımızı, sakat oyuncularımızı oynatmadık. Oyunun son bölümünde onları oyuna alarak hem onları koruduk hem de bütün oyuncuları kullanarak 90 dakikayı bitirmeyi hedefledik. 35-40 bin taraftarın önünde ve güzel bir statta oynamak her iki takım oyuncularını da heyecanlandırdı ve motive etti. Maç 0-0 berabere bitti ve Zenit penaltılarla kazanmasını bildi. Zenit takımını tebrik ediyoruz. İstanbul’da Zenit’i ağırladığımız için geçen hafta kulübe davet geldi. Biz de Zenit’in daveti üzerine bu turnuvaya katıldık. Takım olarak buraya %100 hazır olarak buraya gelemedik. Hem yeni sezona hazırlanmaya çalışıyoruz hem de buradaki hazırlık maçlarını oynayıp, güzel bir kamp geçirerek ülkemize dönmek istiyoruz" diye konuştu.

"İYİ ÇALIŞIYORUZ, OYUNCULAR ÇOK İSTEKLİLER"

Kartal, zamanla yarıştıklarını belirterek, "Ayın 26’sında Avrupa’da ön eleme maçımız var. Elimizde sakat oyuncular var. Diğer taraftan milli takımda oynayıp geçen sene çok yıpranmış bir takım var. Deprem, seçim, Dünya Kupası arası vsBu kadar uzun bir lig geçiren oyuncuların daha fazla dinlenmeleri gerekirdi. Milli oyunculara 4 gün fazla izin verdik. Normalde takımı 28-29’unda toplayacaktık ama sonrasında bu oyuncuların daha fazla dinlenmeye ihtiyacı var, dedik. Bunu yaptık ve sonrasında sıkıştırılmış bir programla, benim birinci planım hazırdı ama ikinci planım devreye girdi. Çok fazla yüklenmeden kademe kademe gidiyoruz. Bugün Dzeko’yu hiç oynatmadık. 15-20 dakika oynatabilirdik. Milli takımlardan dönen oyuncuları 65-70. dakikalarda oyuna aldık. Yük dağılımı yaparak, kamp sürecini geçirmeye çalışıyoruz. Sakatlıklar olmadan güzel bir kamp geçirerek, İstanbul’a bu şekilde dönmek istiyoruz. Tabii aramıza katılan oyuncular olacak. Bunun da planını yapıyoruz. Takımdaki enerji ve coşku gayet iyi. İyi çalışıyoruz, hepsi çok istekliler. Bugün de bana bunu sahada gösterdiler. İnşallah üstüne koyarak Avrupa maçını en iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

"ARAMIZA KATILACAK OYUNCULAR VAR"

Transfere de değinen İsmail Kartal, "İmza töreninde de bundan bahsettim. Aramıza katılacak oyuncular var. Savunmaya, orta alana ve hücum hattına oyuncular gelecek. Bu çalışmayı Başkanımız ve yöneticilerimiz benim verdiğim rapor doğrultusunda sürdürüyor. Bu işi Başkanımız ve yöneticilerimizle birlikte yürütüyoruz. Yakın zamanda bazı isimlerin kulübümüz tarafından açıklanacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

