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Fenerbahçe - Zenit maçında gergin anlar! Kadıköy'de saha içi bir anda karıştı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.11.2024 20:48
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Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada Kadıköy'de Rus temsilcisi Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı oynanırken sinirler gerildi İşte detaylar...

Fenerbahçe - Zenit maçında gergin anlar! Kadıköy'de saha içi bir anda karıştı

Fenerbahçe, Milli ara döneminden kaynaklı Süper Lig'e verilen arada Rus ekibi Zenit ile Kadıköy'de hazırlık maçı düzenledi.

KADIKÖY'DE SİNİRLER GERİLDİ

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Karşılaşma Cenk Tosun'un kaydettiği golle sarı - lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken dakikalar 28'i gösterdiğinde ortalık karıştı. Fred, kendisine yapılan faulün ardından rakip oyuncu ile tartışmaya girdi.

KISA SÜRELİĞİNE ORTALIK KARIŞTI

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Tartışmanın büyümesiyle birlikte, iki takımın oyuncuları olay yerine koşarak gerilimi artırdı. Maçın hakemi ve her iki takımın kaptanları, araya girip gerginliği yatıştırarak oyunun devam etmesini sağladı.

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