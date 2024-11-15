Fenerbahçe - Zenit maçında gergin anlar! Kadıköy'de saha içi bir anda karıştı

Fenerbahçe, Milli ara döneminden kaynaklı Süper Lig'e verilen arada Rus ekibi Zenit ile Kadıköy'de hazırlık maçı düzenledi.

KADIKÖY'DE SİNİRLER GERİLDİ

Karşılaşma Cenk Tosun'un kaydettiği golle sarı - lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken dakikalar 28'i gösterdiğinde ortalık karıştı. Fred, kendisine yapılan faulün ardından rakip oyuncu ile tartışmaya girdi.

KISA SÜRELİĞİNE ORTALIK KARIŞTI

Tartışmanın büyümesiyle birlikte, iki takımın oyuncuları olay yerine koşarak gerilimi artırdı. Maçın hakemi ve her iki takımın kaptanları, araya girip gerginliği yatıştırarak oyunun devam etmesini sağladı.