Fenerbahçe Zenit maçında tansiyon yükseldi, tribünler karıştı! Zenit taraftarlarına polis müdahale etti

Lige verilen milli arayı değerlendiren Fenerbahçe, depremzedeler yararına düzenlenen hazırlık karşılaşmasında Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 sonuçlanırken, karşılaşmasında iki takım taraftarı gerginlik yaşandı.

Zenit'in kaydettiği golün ardından Rus taraftarlar tribünde taşkınlık çıkarırken, sevinçlerini Fenerbahçe taraftarlarını kışkırtacak şekilde yaşarken, Rus taraftarlar, görevli polislerle de tartıştı.

STADYUMDAN ÇIKARILDILAR

Fenerbahçeli taraftarlar ve Rus taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Polis güçleri, Rus taraftarları stadyumdan çıkardı.

YÖNETİCİLERDEN SÜKUNET ÇAĞRISI

Yaşanan olay sonrasında Başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci, taraftarların yanına giderek sükunet çağrısında bulundu. Zenitli taraftarlar, mücadelenin 2’nci yarısını misafir tribününde izledi.

SAHA İÇİNDE GERGİNLİK

Saha içinde de tansiyon zaman zaman yükselirken, karşılaşmanın 51. dakikasında Mert Hakan Yandaş ve Bakaev arasında sinirler gerildi. Bakaev'in hareketine tepki gösteren Mert Hakan ile oyuncu arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

*Görütüntüler FB TV'den alınmıştır

