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Fenerbahçe Zenit maçında tansiyon yükseldi, tribünler karıştı! Zenit taraftarlarına polis müdahale etti

23.03.2023 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'e verilen milli arada Kahramanmaraşlı merkezli depremden etkilenen depremzedeler yararına düzenlenen mücadelede Fenerbahçe sahasında Zenit ile karşı karşıya gelirken, mücadelede hem saha içinde hem de tribünlerde tansiyon yükseldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Zenit maçında tansiyon yükseldi, tribünler karıştı! Zenit taraftarlarına polis müdahale etti

Lige verilen milli arayı değerlendiren Fenerbahçe, depremzedeler yararına düzenlenen hazırlık karşılaşmasında Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 sonuçlanırken, karşılaşmasında iki takım taraftarı gerginlik yaşandı.

Zenit'in kaydettiği golün ardından Rus taraftarlar tribünde taşkınlık çıkarırken, sevinçlerini Fenerbahçe taraftarlarını kışkırtacak şekilde yaşarken, Rus taraftarlar, görevli polislerle de tartıştı.

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STADYUMDAN ÇIKARILDILAR

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Fenerbahçeli taraftarlar ve Rus taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Polis güçleri, Rus taraftarları stadyumdan çıkardı.

YÖNETİCİLERDEN SÜKUNET ÇAĞRISI

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Yaşanan olay sonrasında Başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci, taraftarların yanına giderek sükunet çağrısında bulundu. Zenitli taraftarlar, mücadelenin 2’nci yarısını misafir tribününde izledi.

SAHA İÇİNDE GERGİNLİK

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Saha içinde de tansiyon zaman zaman yükselirken, karşılaşmanın 51. dakikasında Mert Hakan Yandaş ve Bakaev arasında sinirler gerildi. Bakaev'in hareketine tepki gösteren Mert Hakan ile oyuncu arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

*Görütüntüler FB TV'den alınmıştır

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