SPOR

Fenerbahçe Zlatko Dalic'i gündemine aldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.10.2018 14:55 | Son Güncelleme

Cocu ile yollarını ayırmaya hazırlanan Ali Koç'un Hırvatistan'ın başarılı teknik direktörü Zlatko Dalic'i istediği belirtildi.

Fenerbahçe Zlatko Dalic'i gündemine aldı

Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Fenerbahçe'de operasyon kapıda. Başkan Ali Koç'un ağır eleştiriler alan sportif direktör Damien Comolli'nin arkasında durması sonrası tüm gözler teknik direktör Cocu'ya çevrilmiş durumda. Yönetim, Hollandalı hocaya şu anda destek olsa da B planını hazırlıyor. Cocu'nun olası gidişi ihtimaline karşın hazırlıklar yapan Comolli'nin hedefindeki isim ortaya çıktı. Fransız futbol adamı, Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran Zlatko Dalic'i gözüne kestirdi.

HIRVATLAR İLE GÖRÜŞME OLACAK

Önümüzdeki haftalarda Cocu'nun gönderilmesi durumunda hemen harekete geçilecek. Hem Zlatko Dalic hem de Hırvatistan Futbol Fedarasyonu ile masaya oturulup teklif yapılacak.

İKİ TAKIM BİRDEN ÇALIŞTIRABİLİR

2020'ye kadar sözleşmesi olan 51 yaşındaki Dalic artık kulüp takımı çalıştırmak istiyor. Hırvat Federasyonu'nun başarılı hocayı bırakmak istemediği ancak iki takımı çalıştırma fikrini kabul edebileceği öğrenildi.

(TAKVİM)

1245

PARTNERSevgilisini İstanbul'la tanıştırdıSevgilisini İstanbul'la tanıştırdı
Hamza Hamzaoğlu: F.Bahçe'de böyle bir düşünce varsa mutlu olurumHamza Hamzaoğlu: F.Bahçe'de böyle bir düşünce varsa mutlu olurum
Alex de Souza'dan Aykut Kocaman cevabıAlex de Souza'dan Aykut Kocaman cevabı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Cocu ali koç

En Çok Okunan Haberler

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Galatasaray Seferovic için teklif yaptı

Galatasaray Seferovic için teklif yaptı

Hamza Hamzaoğlu: F.Bahçe'de böyle bir düşünce varsa mutlu olurum

Hamza Hamzaoğlu: F.Bahçe'de böyle bir düşünce varsa mutlu olurum

Ve ilk defa "Tecavüz" için konuştu! Ronaldo...

Ve ilk defa "Tecavüz" için konuştu! Ronaldo...

Bilic'in takımından Domagoj Vida'ya 10 milyon Euro

Bilic'in takımından Domagoj Vida'ya 10 milyon Euro

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 3 yorum
birde ona emkli maaşı verelim çare Ersun Yanal
YABANCI HOCA İS-TE-Mİ-YO-RUZ.
Bu yabancı hayranlığı niye olmuyor onlar bizi biz onları tanıyıncaya kadar atı alan üsküdarı geçiyor Ali KOÇ
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Zlatko Dalic'i gündemine aldı

Fenerbahçe Zlatko Dalic'i gündemine aldı

Hamza Hamzaoğlu: F.Bahçe'de böyle bir düşünce varsa mutlu olurum

Hamza Hamzaoğlu: F.Bahçe'de böyle bir düşünce varsa mutlu olurum

Alex de Souza'dan Aykut Kocaman cevabı

Alex de Souza'dan Aykut Kocaman cevabı

Anderlecht - Fenerbahçe maçını Georgi Kabakov yönetecek

Anderlecht - Fenerbahçe maçını Georgi Kabakov yönetecek

Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe mesajı kahkahaya boğdu

Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe mesajı kahkahaya boğdu

Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Aatıf Chahechouhe ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Aatıf Chahechouhe ile yollar ayrılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.