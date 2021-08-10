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Fenerbahçeli Altay Bayındır’a Giresun’da tribün şoku

10.08.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli Altay Bayındır, Giresun'da dün akşam oynanan maç sonrası tribünlerde şok yaşadı. Bir kadın taraftarın forma imzalatmak için çağırdığı Altay, diğer taraftarların tepki göstermesi üzerine formayı imzalamadan iade etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Giresunspor, 4. hazırlık maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Giresun temsilcisi, Fenerbahçe ile oynadığı hazırlık maçından 3-1’lik skorla mağlup ayrıldı.

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Karşılaşma sonunda bir kadın taraftar formasını imzalatmak için Altay Bayındır'ı tribünlere çağırdı. Ancak o esnada Giresunspor taraftarları "Burası Giresun" diyerek sarı-lacivertli futbolcuya tepki göstermesi üzerine bir anlık duraksama yaşayan Bayındır, kadın taraftardan aldığı formayı imzalamadan iade etti. Bu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır
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