SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan itiraflar...

Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan itiraflar...

23.06.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Opet'in Rus sporcusu Arina Fedorovtseva'dan çok konuşulacak bir itiraf geldi.

Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan itiraflar...

Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Opet’in yıldızı Arina Fedorovtseva yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündeme oturdu. Futbolcuların kendisine sık sık yazdığını ve bundan bunaldığını söyleyen Arina Fedorovtseva, bu sebeple parmağına yüzük taktığını itiraf etti.

'FUTBOLCULAR MESAJ ATIYOR'

354024440_1051122519606114_6083573208910464806_n

Arina Federovtseva, "Evet mesaj atıyorlar ve bu kadar. Her şeyin bir zamanı var. Şu an için sadece voleybol ve bu harika. Bana sosyal medyadan sık sık ne kadar güzel olduğumu söyleyip kahve içmeye davet ediyorlar. İstanbul’a geldiğimden beri çok fazla evlenme teklifi aldım" ifadelerini kullandı.

"TEKLİFLER YÜZÜNDEN YÜZÜK TAKMAYA BAŞLADIM"

335865875_567511878689415_2223140264611315560_n

Kendisine yazılanlardan sıkıldığını ve önlem aldığını itiraf eden Federovtseva, parmağına evlilik yüzüğü taktığını itiraf etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Toplantıya saatler kala Aziz Yıldırım'dan 'adaylık' açıklaması!Toplantıya saatler kala Aziz Yıldırım'dan 'adaylık' açıklaması!
F.Bahçe Edin Dzeko ile resmen imzaladı! İşte sözleşme süresiF.Bahçe Edin Dzeko ile resmen imzaladı! İşte sözleşme süresi
Arda Güler, Galler karşısında attığı golle tarihe geçti!Arda Güler, Galler karşısında attığı golle tarihe geçti!
Anahtar Kelimeler:
arina fedorovtseva fenerbahçe opet fenerbahçe ligi misli

En Çok Okunan Haberler

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

AK Parti’nin yerel seçim planı kulisleri hareketlendirdi!

AK Parti’nin yerel seçim planı kulisleri hareketlendirdi!

Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Cluj, kupalardan men edilebilir...

Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Cluj, kupalardan men edilebilir...

Ne Real Madrid, Ne PSG... Arda Güler için için olay yaratan iddia! "El sıkıştı"

Ne Real Madrid, Ne PSG... Arda Güler için için olay yaratan iddia! "El sıkıştı"

Barcelona ve Real Madrid, Arda Güler için birbirlerine girdi!

Barcelona ve Real Madrid, Arda Güler için birbirlerine girdi!

Genç futbolcu annesine morgda yapılanları öğrenince canına kıydı!

Genç futbolcu annesine morgda yapılanları öğrenince canına kıydı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı

Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.