Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva'dan itiraflar...

Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Opet’in yıldızı Arina Fedorovtseva yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündeme oturdu. Futbolcuların kendisine sık sık yazdığını ve bundan bunaldığını söyleyen Arina Fedorovtseva, bu sebeple parmağına yüzük taktığını itiraf etti.

'FUTBOLCULAR MESAJ ATIYOR'

Arina Federovtseva, "Evet mesaj atıyorlar ve bu kadar. Her şeyin bir zamanı var. Şu an için sadece voleybol ve bu harika. Bana sosyal medyadan sık sık ne kadar güzel olduğumu söyleyip kahve içmeye davet ediyorlar. İstanbul’a geldiğimden beri çok fazla evlenme teklifi aldım" ifadelerini kullandı.

"TEKLİFLER YÜZÜNDEN YÜZÜK TAKMAYA BAŞLADIM"

Kendisine yazılanlardan sıkıldığını ve önlem aldığını itiraf eden Federovtseva, parmağına evlilik yüzüğü taktığını itiraf etti.



