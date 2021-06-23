Fenerbahçeli Attila Szalai'nin talipleri artıyor

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan ve EURO 2020'de Macaristan formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Attila Szalai'yle ilgili transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor.

İspanya'dan Atletico Madrid'in gündeminde yer alan Szalai için son iddia İtalya'dan geldi. Atalanta'nın Szalai için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile resmi transfer görüşmelerine başlayacağı kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR

Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Leicester City de başarılı oyuncu ile ilgilenen diğer takımlar. Fenerbahçe formasıyla 3 gol 1 asisti bulunan yıldız oyuncu, Macaristan milli takımı formasıyla da benzer etkili oyununu Portekiz ve Fransa karşısında sergileyip takımının hücuma kalkmasında da etkili rol üstlendi. 23 yaşındaki stoperin F.Bahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında bitiyor.

(AKŞAM)

