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Fenerbahçeli Attila Szalai'nin talipleri artıyor

23.06.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'dan Atletico Madrid'in gündeminde yer alan Attila Szalai için İtalyan ekibi Atalanta da devreye girdi. Atalanta bu transfer için tam 10 milyon Euro'yu ödemeyi göze aldı.

Fenerbahçeli Attila Szalai'nin talipleri artıyor

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan ve EURO 2020'de Macaristan formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Attila Szalai'yle ilgili transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor.

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İspanya'dan Atletico Madrid'in gündeminde yer alan Szalai için son iddia İtalya'dan geldi. Atalanta'nın Szalai için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile resmi transfer görüşmelerine başlayacağı kaydedildi.

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SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR

Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Leicester City de başarılı oyuncu ile ilgilenen diğer takımlar. Fenerbahçe formasıyla 3 gol 1 asisti bulunan yıldız oyuncu, Macaristan milli takımı formasıyla da benzer etkili oyununu Portekiz ve Fransa karşısında sergileyip takımının hücuma kalkmasında da etkili rol üstlendi. 23 yaşındaki stoperin F.Bahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında bitiyor.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Macaristan Milli Futbol Takımı
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