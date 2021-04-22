F.Bahçeli Attila Szalai'ye 21.5 milyon Sterlin

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin sessiz sedasız kadrosuna kattığı Attila Szalai, performansıyla bir anda taraftarın sevgilisi haline geldi.

Fenerbahçe ve Macar Milli Takımı'nda sergilediği performansla dikkatleri çeken Attila Szalai devlerin radarına girdi. Genç stoper gösterdiği performans ile Emre Belözoğlu'nun vazgeçilmezleri arasında. Macaristan Milli Takımı'nda da forma giyen Attila Szalai için transfer haberleri her geçen gün artıyor.

İngiliz basınında yer alan son haberlere göre 23 yaşındaki stoper için Newcastle United ve Aston Villa sezon sonu Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. İki takımın, yetenekli savunmacı için 21.5 milyon Sterlin'i (25 milyon Euro) gözden çıkardığı ifade ediliyor.

Szalai'nin yükselen performansı ve Avrupa Şampiyonası'nda sergileyeceği oyun, yıldız oyuncunun kaderini belirleyecek.



