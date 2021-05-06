Fenerbahçeli Attila Szalai'ye 25 milyon Euro

Fenerbahçe'ye devre arasında katılan Attila Szalai'nin talipleri artıyor. Leicester ve West Ham'ın ardından şimdi de İspanyol devi Sevilla, Macar stoperi gündemine aldı.

Fichajes adlı internet sitesinde yer alan habere göre Sevilla, takımdan ayrılacak olan Kounde'nin yerine üç aday belirledi. O isimlerden biri de Szalai. Sevilla'nın gündemindeki diğer stoperler ise; Saliba ile Badé.

25'İN ALTI OLMAZ

Haberde, transfer listesinin ilk sırasında Szalai'nin olduğu belirtilirken, Macar stoperin değerinin artmaya devam ettiği vurgulandı. Szalai için Fenerbahçe'nin 25 milyon Euro bonservis bedeli istediği ve Sarı-lacivertli kulübün bu paranın altından bir miktara 23 yaşındaki oyuncuyu bırakmayacağı bilgisi verildi.

Sevilla, bu transferde ciddi olsa da Fenerbahçe, istenilen bonservis verilmemesi halinde genç stoperini bırakmayacak.

(AKŞAM)



