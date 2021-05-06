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Fenerbahçeli Attila Szalai'ye 25 milyon Euro

06.05.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol basını, Sevilla'nın Szalai'yi gündemine aldığını ancak Fenerbahçe'nin 25 milyon Euro'dan aşağı bir ücrete genç stoperi bırakmayacağını yazdı.

Fenerbahçeli Attila Szalai'ye 25 milyon Euro

Fenerbahçe'ye devre arasında katılan Attila Szalai'nin talipleri artıyor. Leicester ve West Ham'ın ardından şimdi de İspanyol devi Sevilla, Macar stoperi gündemine aldı.

Fichajes adlı internet sitesinde yer alan habere göre Sevilla, takımdan ayrılacak olan Kounde'nin yerine üç aday belirledi. O isimlerden biri de Szalai. Sevilla'nın gündemindeki diğer stoperler ise; Saliba ile Badé.

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25'İN ALTI OLMAZ

Haberde, transfer listesinin ilk sırasında Szalai'nin olduğu belirtilirken, Macar stoperin değerinin artmaya devam ettiği vurgulandı. Szalai için Fenerbahçe'nin 25 milyon Euro bonservis bedeli istediği ve Sarı-lacivertli kulübün bu paranın altından bir miktara 23 yaşındaki oyuncuyu bırakmayacağı bilgisi verildi.

Sevilla, bu transferde ciddi olsa da Fenerbahçe, istenilen bonservis verilmemesi halinde genç stoperini bırakmayacak.

(AKŞAM)


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şaka gibi nasıl o kadar eder :))
bu adam 10 m € etsin anında satsınlar komik takım

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