Fenerbahçeli eski yıldız Dirk Kuyt'ın çalıştırdığı Beerschot'ta taraftar soyunma odasını bastı!

2012/13 sezonunda Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giyen ve 2018 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Dirk Kuyt kariyerine teknik direktör olarak devam ederken, Hollandalı efsanenin teknik direktörlük kariyerinde işler yolunda gitmiyor.

Belçika ekibi Beerschot'u çalıştıran Hollandalı teknik adam, üst üste alınan 7. yenilgi sonrası taraftarların saldırısına uğradı. Belçika Jupiler Pro Lig'in 8. haftasında Beerschot, Sint-Truiden'i konuk etti. Antwerp Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçtan misafir takım 3-0 galip ayrıldı.

LİGİN SONUNA DEMİRLEDİ

9'ncu dakikada Shogo Taniguchi, 85. dakikada Herve Matthys (kendi kalesine) ve 88. dakikada Ryotaro Ito'nun gollerine engel olamayan ev sahibi ekip üst üste aldığı 7. yenilgi sonrasında 1 puanla ligin son sırasına demir attı.

SOYUNMA ODASINI BASTILAR

Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın yaptığı Beerschot'ta, art arda gelen kötü sonuçlar neticesinde son sıraya gerileyen takıma taraftarların tepkisi çok sert oldu.

Belçika basınından Het Nieuwsblad'ın haberine göre; Karşılaşmanın ardından bir grup taraftar aniden röportaj verilen bölgeye girdi ve takım kaptanı Ryan Sanusi ile yapılan röportajı böldü. Daha sonra soyunma odasına yönelen taraftarlar yakaladıkları futbolculara sataşarak tepki gösterdi.