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Fenerbahçeli eski yıldız Dirk Kuyt'ın çalıştırdığı Beerschot'ta taraftar soyunma odasını bastı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.09.2024 20:36
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Daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen ve aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Dirk Kuyt'un takımı Beerschot'ta, üst üste aldığı 7 mağlubiyet sonrası taraftarlar kulübü bastı. İşte detaylar...

Fenerbahçeli eski yıldız Dirk Kuyt'ın çalıştırdığı Beerschot'ta taraftar soyunma odasını bastı!

2012/13 sezonunda Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giyen ve 2018 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Dirk Kuyt kariyerine teknik direktör olarak devam ederken, Hollandalı efsanenin teknik direktörlük kariyerinde işler yolunda gitmiyor.

Belçika ekibi Beerschot'u çalıştıran Hollandalı teknik adam, üst üste alınan 7. yenilgi sonrası taraftarların saldırısına uğradı. Belçika Jupiler Pro Lig'in 8. haftasında Beerschot, Sint-Truiden'i konuk etti. Antwerp Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçtan misafir takım 3-0 galip ayrıldı.

LİGİN SONUNA DEMİRLEDİ

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9'ncu dakikada Shogo Taniguchi, 85. dakikada Herve Matthys (kendi kalesine) ve 88. dakikada Ryotaro Ito'nun gollerine engel olamayan ev sahibi ekip üst üste aldığı 7. yenilgi sonrasında 1 puanla ligin son sırasına demir attı.

SOYUNMA ODASINI BASTILAR

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Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın yaptığı Beerschot'ta, art arda gelen kötü sonuçlar neticesinde son sıraya gerileyen takıma taraftarların tepkisi çok sert oldu.

Belçika basınından Het Nieuwsblad'ın haberine göre; Karşılaşmanın ardından bir grup taraftar aniden röportaj verilen bölgeye girdi ve takım kaptanı Ryan Sanusi ile yapılan röportajı böldü. Daha sonra soyunma odasına yönelen taraftarlar yakaladıkları futbolculara sataşarak tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda fenerbahçe taraftar
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