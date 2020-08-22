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Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na milli davet!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.08.2020 17:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Türkiye A Milli Takımından davet geldi. 20 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş ile konuştuktan sonra kararını verecek.

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na milli davet!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na A Milli Takımdan teklif geldi.

Hollanda alt yaş milli takımlarında forma giyen ve henüz seçimini yapmayan Ferdi, A Milli Takım yetkilileri tarafından arandı ve milli takıma davet edildi.

TRT SPOR'un haberine göre; Kararını vermeden önce milli takım teknik direktörü Şenol Güneş ile görüşmek isteyen genç oyuncu, seçimini de bu görüşme sonrasında yapmayı planlıyor.

Kendisine gelen teklifle mutlu olan Ferdi Kadıoğlu için Hollanda milli takımından henüz A Takım daveti gelmedi.

20 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında 1 milyon 400 bin euro karşılığında NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Geçen sezon sarı lacivertli formayla 31 maça çıkan Ferdi, 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Ferdi Kadıoğlu geçtiğimiz günlerde verdiği rööportajda milli takım tercihiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı;

TÜRKİYE, KANADA HOLLANDA...

"Aslında bir keresinde davet almıştım. Fakat o zaman çok gençtim. Yanılmıyorsam Almanya'da bir turnuva için çağırmışlardı. 12 ya da 13 yaşındaydım. Daha sonra hiç davet almadım. Ama tabii şimdi işler birazcık değişti. Hollanda'da altyapı eğitimini almış birçok oyuncunun Türk Millî Takımı'nı seçtiğini görüyorum. Ama dediğim gibi, daha sonra bir teklif almadım Türk Millî Takımı'ndan… Hollanda A Millî Takımı'nda oynamadığım için A takım seviyesinde Türkiye, Hollanda ve Kanada'yı seçme hakkına sahibim."

"Çok zor bir soru gerçekten. Sonuçta henüz hiçbirinden teklif almadığım için seçim yapmıyorum. Ama bu teklif gelirse o zaman ciddi ciddi düşünürüm."

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