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Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun tercihi A Milli Futbol Takımı olacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.07.2018 09:07 | Son Güncelleme

Hollanda Milli Takımı'nın tüm yaş gruplarında oynayan Ferdi Kadıoğlu'na, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yolu açılıyor.

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun tercihi A Milli Futbol Takımı olacak

Teknik Direktör Mircea Lucescu, genç futbolcuyu milli takım kadrosuna çağırmayı düşünüyor. 18 yaşındaki orta sahanın, teklif gelmesi durumunda Türkiye'yi tercih edeceği öğrenildi.

F.Bahçe yönetimi de yabancı kontenjanına girmemesi için A Milli Takımı seçmesi konusunda Ferdi'ye tavsiyede bulunuyor. (AÇIK MERT KORKUSUZ)

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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