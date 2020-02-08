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Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar'dan görülmemiş fedakarlık!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.02.2020 14:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe forması giyen Sadık Çiftpınar'ın yeni transfer Simon Falette'nin lisansının çıkarılabilmesi için maaşından 300-400 bin TL'lik fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar'dan görülmemiş fedakarlık!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli ekibin yeni transferi Simon Falette'nin lisansının çıkarılabilmesi için Sadık Çiftpınar'ın kendi isteğiyle maaşından 300-400 bin TL fedakarlık yaptığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında konuşan Ali Koç, "Sadık Çiftpınar maaşından 300-400 bin TL fedakarlık yaptı. Bunun sayesinde Falette'in lisansını çıkardık. Sadık'a teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcunun lisansını ara transfer döneminin son günü çıkartmıştı.

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Fenerbahçe ali koç Spor Toto Süper Lig simon falette

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Vah garibanım vah, koca feneri yiyorlar win win paraları gitti sende indirim mi yaptın
işte fenerbahçelilik budur bravo adamın dibi sadık aldığın para sonuna kadar helaldir inşaallah en kısa zamanda iyileşir aramıza dönersin
ee nede olsa adanalı delikanlıdır her türlü fedakarlığı yapar
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