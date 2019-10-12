Mynet Trend

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi'e İngiltere'den yeni talip

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 12.10.2019 11:20 | Son Güncelleme

Avrupa devlerinin takip ettiği Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi için bir İngiliz ekibi daha devreye girdi. Premier Lig ekiplerinden Bournemout, Kosovalı forvete talip oldu.

Son olarak İngiliz basını, Bournemout'un Muriqi'i devre arasında kadrosuna katmak için harekete geçtiğini duyurdu. İngiliz ekibinin, süper golcüsü Callum Wilson'ı, Romelo Lukaku'yu Inter'e satan Manchester United'a kaptırması ihtimaline karşı Kosovalı forveti gündemine aldığı kaydedildi.

Yaz ayı transfer döneminde Romelu Lukaku’yu İnter’e gönderdiği gibi Belçikalı yıldızın yerini doldurmayan Manchester United’ın Bournemouth’un 27 yaşındaki süper golcüsü Callum Wilson’u satın alacağı öğrenilirken, bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olması üzerine başarılı teknik direktör Eddie Howe’nin yeni forvet arayışına koyulduğu ve Fenerbahçe’nin Kosovalı oyuncusu Vedat Muriqi'i listesine aldığı belirtildi.

Daha önce Tottenham Hotspur, Napoli, Lazio ve Fiorentina gibi takımlarla adı anılan Vedat Muriqi'in Kırmızı Şeytanlar'ın da listesinde olduğu iddia ediliyordu.

Bu arada Kosova Milli Takımı Teknik Direktörü Bernard Challande'nin Muriqi'i 14 Ekim'deki Karadağ maçını düşünerek Cebelitarık ile oynanacak özel karşılaşmanın 11'ine almadığı bildirilmişti.

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
F.Bahçe için Mesut Özil iddasıF.Bahçe için Mesut Özil iddası
F.Bahçe'de ayrılık! GidiyorF.Bahçe'de ayrılık! Gidiyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi Bournemout Fenerbahçe spor toto süper lig ingiltere Premier Lig

En Çok Okunan Trend Haberler

Buket Aydın'ın fotoğrafı olay oldu! CHP'li isimden sert tepki

Buket Aydın'ın fotoğrafı olay oldu! CHP'li isimden sert tepki

Kıraç'tan tüyleri diken diken eden Vatan Marşı klibi

Kıraç'tan tüyleri diken diken eden Vatan Marşı klibi

Sahibi onu unuttu, o sahibini unutmadı! 4 yıl bekledi

Sahibi onu unuttu, o sahibini unutmadı! 4 yıl bekledi

Balıkesir'de kadın cinayeti! Katil eşten korkunç sözler

Balıkesir'de kadın cinayeti! Katil eşten korkunç sözler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli sporcu tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Milli sporcu tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şenol Güneş'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı

Şenol Güneş'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiliz basını duyurdu! Fenerbahçe için Mesut Özil iddiası

F.Bahçe için Mesut Özil iddası

Mehmet Ekici Fenerbahçe'den ayrılıyor

F.Bahçe'de ayrılık! Gidiyor

Tarihi maç! 40 yıl sonra bir ilk...

Tarihi maç! 40 yıl sonra bir ilk...

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da Jose Mourinho sesleri

İşte Jose Mourinho'nun yeni adresi

Yıldız futbolcuların eşleri birbirine girdi!

Yıldız futbolcuların eşleri birbirine girdi!

Galatasaraylı sporcu Derya Çayırgan güzelliği ile büyülüyor

Galatasaraylı sporcu güzelliğiyle büyülüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.