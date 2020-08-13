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Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi Lazio ile anlaştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.08.2020 09:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, İtalya kulübü Lazio ile anlaşmaya vardı. İtalyan ekibinin temsilcileri sarı lacivertlilere ilk teklifi 15 milyon Euro artı bonuslar olmuştu. Kanarya'nın bunu az bulması üzerine rakamı yükselten Lazio son olarak 18 milyon Euro'luk teklif iletti. İki kulüp arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi. 26 yaşındaki forvet geride kalan sezonda 32 maçta Fenerbahçe forması ile 15 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi Lazio ile anlaştı

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi adım adım Lazio'ya gidiyor. İtalyan ekibinin temsilcileri sarı lacivertlilere ilk teklifi 15 milyon Euro artı bonuslar olmuştu. Fenerbahçe'nin bunu az bulması üzerine rakamı yükselten Lazio son olarak 18 milyon Euro'luk teklif iletti. İki kulüp arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi.

Vedat Muriqi ile de görüşen Lazio tecrübeli golcü ile bonuslarla birlikte 2.550 milyon Euro karşılığında 5 yıllık anlaşmaya vardı. Kulüplerin anlaşmasından sonra Kosovalı golcü İtalyan ekibi ile sözleşme imzalayacak.

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Fenerbahçe Vedat'ı geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro'ya transfer etmişti. İki kulübün anlaşması gereği Karadeniz ekibi bir sonraki satışın kar payından yüzde 15'ini kasasına koyacak. Buna göre Vedat'ın satışından Çaykur Rizespor 2 milyon 175 bin Euro kazanacak.

(AJANSSPOR)


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