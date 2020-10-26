Fenerbahçeli futbolcular galibiyeti taraftarıyla kutladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadele sonrası stadın etrafında ise adeta bayram havası yaşandı.
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte stadın etrafında toplanan sarı-lacivertli taraftara, takım ve teknik ekip sürpriz yaptı ve stadın balkonuna çıktı. Ozan Tufan, Caner Erkin ve Gökhan Gönül önderliğinde Fenerbahçeli futbolcular, taraftarı ile galibiyeti kutladı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, meşaleler yakarken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a da özel sevgi gösterilerinde bulundu.
(İHA)
''Sosa duygusal olarak etkilenmiş''
Beşiktaş, Denizli'ye geldi
''İnşallah namağlup ilerleme şansını yakalarız''
''Benden beklentiyi öğreniyorum''
Olay tezahürat! ''Trabzon kümeye''
'Kral' durdurulamıyor... Yine attı!
Ronaldo'nun testi bir kez daha pozitif
''Yönetimin Fatih Terim'i göndermesi lazım!''
Rodrigues, yeni takımının formasıyla poz verdi!
6 futbolcu koronavirüse yakalandı
İşte F.Bahçe - Trabzon maçının muhtemel 11'leri
Ajax'tan tarihi fark: 13-0
Ruhr derbisinde fark var!
Lewandowski hat-trick yaptı, Frankfurt dağıldı
Dünya devi Milli yıldızın peşinde!
Okuyucu Yorumları 0 yorum