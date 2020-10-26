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Fenerbahçeli futbolcular galibiyeti taraftarıyla kutladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.10.2020 08:34 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u sahasında 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, galibiyeti taraftarı ile kutladı. Maçın bitiminde stadın balkonuna çıkan sarı-lacivertli futbolcular, taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaptı.

Fenerbahçeli futbolcular galibiyeti taraftarıyla kutladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadele sonrası stadın etrafında ise adeta bayram havası yaşandı.

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Maçın bitiş düdüğü ile birlikte stadın etrafında toplanan sarı-lacivertli taraftara, takım ve teknik ekip sürpriz yaptı ve stadın balkonuna çıktı. Ozan Tufan, Caner Erkin ve Gökhan Gönül önderliğinde Fenerbahçeli futbolcular, taraftarı ile galibiyeti kutladı.

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Sarı-lacivertli taraftarlar, meşaleler yakarken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a da özel sevgi gösterilerinde bulundu.

(İHA)

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