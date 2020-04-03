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Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım Galatasaray'a mı transfer oluyor?

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.04.2020 16:47 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırımla ilgili çılgın bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Galatasaray, sezon sonu Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldı.

Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım Galatasaray'a mı transfer oluyor?

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Önümüzdeki sezon mutlak bir sol bek takviyesi yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, sezon sonu Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldı.

Nagatomo'nun takımdan ayrılacağı ortamda Marcelo Saracchi gelecek sezon Galatasaray'ın tek sol beki olarak kalacak. Kurzawa ihtimali şu an kenarda dururken Terim'in Hasan Ali'yi de listesine eklediği ifade edildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu, şartlar uygun olması halinde kadrosuna katabileceği öğrenildi.


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