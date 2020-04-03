Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım Galatasaray'a mı transfer oluyor?

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Önümüzdeki sezon mutlak bir sol bek takviyesi yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, sezon sonu Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldı.
Nagatomo'nun takımdan ayrılacağı ortamda Marcelo Saracchi gelecek sezon Galatasaray'ın tek sol beki olarak kalacak. Kurzawa ihtimali şu an kenarda dururken Terim'in Hasan Ali'yi de listesine eklediği ifade edildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu, şartlar uygun olması halinde kadrosuna katabileceği öğrenildi.
İşte Neymar'ın 50 milyonluk evi!
Dorukhan'ın menajerinden açıklama
Tevez'den yardım çağrısı
Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte yanıtı
Fenerbahçe için sol bek iddiası
Yıldız isimden F.Bahçe sinyali
'Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra...'
Arda Turan boş mukaveleye imza atmaya hazır
Mario Lemina'dan Fatih Terim açıklaması
B. Münih'ten Boateng'e para cezası
Abdülkadir Ömür maaşının yarısını bağışladı
Rüştü Reçber için hastaneden açıklama
'Hastalığımın koronavirüs gibi semptomları vardı'
Paulo Dybala: Ronaldo'ya ondan nefret ettiğimizi söyledim
Badou Ndiaye ameliyat oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum