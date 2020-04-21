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Fenerbahçeli Isla'nın eşi, yurt penceresinde görüntülendi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.04.2020 16:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla ailesi ile birlikte Güngören'de bir devlet yurdunda karantinaya alındı.

Mauricio Isla ailesi ile birlikte Güngören'de bir devlet yurdunda karantinaya alındı. Isla'nın eşi Gala Caldirola yurdun penceresinde görüntülendi. Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Mauricio Isla'nın eşi ve kızı, Şili'den gelmelerinin ardından Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı.

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Eşi ve kızını yalnız bırakmak istemeyen Isla, kendi isteğiyle yurda yerleşti. Devlet yurdunda bulunan Fenerbahçeli Mauricio Isla ve ailesinin karantina süresinin Cuma günü son bulacağı öğrenilirken, Isla'nın eşi Gala Caldirola yurt odasının penceresinde görüntülendi. Gala Caldirola bir süre hava alıp telefonuyla ilgilendikten sonra içeriye girdi.


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Mauricio Isla Gala Caldirola koronavirüs güngören yurt

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