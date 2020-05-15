SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçeli Max Kruse'den koronavirüs açıklaması

Fenerbahçeli Max Kruse'den koronavirüs açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.05.2020 12:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu futbolcu Max Kruse, son günlerde çıkan koronavirüs vakalarıyla ilgili olarak, "Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli Max Kruse'den koronavirüs açıklaması

Futbolda gerçekleşen pozitif korona virüs vakalarına sonrası Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananlara tepki gösterdi.

Her gün yeni vakaların ortaya çıktığını belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Takımların bir kısmı karantinada ve adil bir rekabet içinde değiliz. Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?" diye konuştu.

(İHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...
Hasan Ali Kaldırım form tutuyorHasan Ali Kaldırım form tutuyor
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

"Trump'ın Ölüm Saati" Times Meydanı'na asıldı

"Trump'ın Ölüm Saati" Times Meydanı'na asıldı

İşte Acun Ilıcalı'nın bahsettiği yıldız sol bek

İşte Acun Ilıcalı'nın bahsettiği yıldız sol bek

Vedat Muriqi için inanılmaz rakam

Vedat Muriqi için inanılmaz rakam

Galatasaray'da koronavirüs şoku! Antrenmanlar durduruldu

Galatasaray'da koronavirüs şoku! Antrenmanlar durduruldu

Süper Lig'le ilgili iptal açıklaması

Süper Lig'le ilgili iptal açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Teknik direktör belli oldu

Teknik direktör belli oldu

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçeli Max Kruse'den koronavirüs açıklaması

Max Kruse'den koronavirüs açıklaması

Razvan Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması

Razvan Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması

Hasan Ali Kaldırım, Devrim Akarsu ile form tutuyor

Hasan Ali Kaldırım form tutuyor

West Brom'dan Vedat Muriqi'ye 18 milyon Pound

Vedat Muriqi için inanılmaz rakam

İşte Acun Ilıcalı'nın bahsettiği yıldız sol bek

İşte Acun Ilıcalı'nın bahsettiği yıldız sol bek

Şota'dan Fenerbahçe açıklaması: Düşman takım mı?

Şota'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.