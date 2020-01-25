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Fenerbahçeli Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır'dan açıklamalar

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.01.2020 23:06 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır'dan açıklamalar

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçın ardından maçın yıldızları Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır konuştu.

İşte yıldız oyuncuları açıklamalar;

FERDİ KADIOĞLU: FENERBAHÇE'DE OLMAK HARİKA BİR HİS

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe zirve yolundaki kritik maçta Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Ferdi Kadıoğlu'ndan açıklamalar geldi.

Öncelikle deprem hakkında konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Depremde zarar gören insanlar için çok üzgünüm. Yaralarını sarmalarını diliyorum" dedi.

Taraftara teşekkür eden genç oyuncu, "Taraftarın desteği için çok mutluyum, çok teşekkür ederim bu kulüpte olmak harika bir his. Beni en çok heyecanlandıran şey ilk golümüz oldu sonra da galibiyeti yakaladık. Bu şekilde devam etmeliyiz" sözlerini kullandı

MAX KRUSE: MEHMET TOPAL BENİ TUTAMADI

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek zirve yarışında aldığı kritik 3 puanın ardından ağları sarsan isimlerden Max Kruse açıklamalarda bulundu.

Elazığ'daki deprem felaketi için konuşan Kruse, "Depremde hayatını kaybedenler için çok üzgünüm. Bütün Türkiye için dün acı bir gün oldu. Bu maç bizim çok önemliydi. İlk golü attım, mutluyum. Bu maçın önemli olduğunu söylemiştik. Kazandığımız için takım olarak çok mutluyuz." mesajını yolladı.

Başakşehir'de orta sahada görev alan Mehmet Topal'ın kendisini tutamadığını söyleyen Alman oyuncu, "Mehmet Topal, beni çok fazla takip edemedi ve ben de daha fazla boş alan yarattım" dedi.

Türkçe öğrenmeye devam ettiğini kaydeden tecrübeli oyuncu, "Türkçe olarak en çok 'Yavaş' kelimesini kullanıyorum. Yavaş yavaş kendimi buraya daha ait hissediyorum. Daha da iyi Türkçe konuşacağım" diye konuştu.

ALTAY BAYINDIR: GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIK

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe zirve yolundaki kritik maçta Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Altay Bayındır'dan açıklamalar geldi.

Öncelikle deprem hakkında konuşan Altay Bayındır, Elazığ'da zor durumda olan insanlar var, ölenlere rahmet diliyorum. Zarar gören vatandaşlarımıza da Allah yardım etsin" dedi.

Maç hakkını konuşan ve Volkan Demirel sorusunu yanıtlayan Altay, "Güzel bir galibiyet aldık, önemli bir maçtı mutluyuz. Volkan Demirel zaten kulüp efsanesi, sağolsun her konuda ağabeylik ve hocalık yapıyor, her desteği veriyor ona teşekkür ederim" sözlerini kullandı

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