Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, minik depremzedeyi paylaştı ve açıkladı: "Efemiz artık bana, bize emanet!"

Türkiye'nin tek yürek olduğu asrın felaketi olarak adlandırılan ve merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından insanların adeta seferber olduğu afet için bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, spor camiası da duruma sessiz kalmamıştı.

Kulüpler, stadyumlarında toplanan yardımları tırlar eşliğinde afet bölgesine gönderime başlamış ve yüzlerce yardım tırı yola çıkmıştı. Sporcular da düzenlenen yardım kampanyalarına katılmış ve her vatandaş gibi stadyumlarda koli taşıyarak, bantlayarak destek olmaya devam etmişlerdi.

MERT HAKAN YANDAŞ DA ÇALIŞMALARA DESTEK VERMİŞTİ

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş da depremlerin ilk günlerinden itibaren Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde toplanan yardımların koordinasyonunda görev alan ve tırlara yükleme yapan isimler arasındaydı.

Tecrübeli futbolcu, Instagram'dan yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

"O ARTIK BANA, BİZE EMANET"

Enkaz altından çıkarılan minik Efe ile görüntülü olarak görüşen milli futbolcu, paylaşımında "Efemiz çok iyi. En kısa zamanda yanımıza, İstanbul'a gelecek. O artık bana, bize emanet" ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımı, kısa süre içerisinde sosyal medyada geniş yer buldu.

