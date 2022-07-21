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Fenerbahçeli Milli Boksör Büşra Işıldar 'Kim Milyoner Olmak İster' de Barış Manço'yu tanımayınca sosyal medyada gündem oldu

21.07.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışan dünya şampiyonu milli boksör Büşra Işıldar, başarılı performansıyla göz doldurdu. İlk soruları kolaylıkla yanıtlayan Işıldar, sesli soruda Barış Manço'yu tanıyamayınca yarışmaya veda etti.

Fenerbahçeli Milli Boksör Büşra Işıldar 'Kim Milyoner Olmak İster' de Barış Manço'yu tanımayınca sosyal medyada gündem oldu

Türk televizyonlarının ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta yepyeni bölümleriyle izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Sanattan spora, tarihten matematiği kadar pek çok farklı konunun yer aldığı yarışmanın son bölümüne ise milli boksör Büşra Işıldar damga vurdu.
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Mili başarılarıyla hem Kenan İmirzalıoğlu'nu hem de seyircileri kendine hayran bırakan Işıldar, Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği okuduğunu olduğunu belirtti.
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2015 yılında boks hayatına başlayan 20 yaşındaki genç sporcu 2017, 2018, 2019 yılında Avrupa Şampiyonu olduğunu 2021 yılında ise Polonya'da dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye altın madalya kazandırdığını anlattı. Bu yıl ilk büyükler müsabakası oynadığını ve gözünün olimpiyatlarda olduğunu ifade eden Işıldar, en büyük hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu söyledi.

Kendinden emin tavırları ve renkli kişiliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Işıldar, yarışmaya büyük bir heyecanla başladı.

İlk soruyu rahatlıkla yanıtlayan genç yarışmacı, ikinci soruda seyirci joker hakkını kullandı. Üçüncü soruda da kararsızlık yaşayan Işıldar, yarı yarıya joker hakkını kullandı.

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7.500 TL değerinde 5.soruya ulaşmayı başaran genç yarışmacı, "Dinlediğiniz Yolla Yarim adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?" sorusunu görünce büyük bir panik yaşadı.

A: Erol Evgin, B: Barış Manço, C: Erol Büyükburç ve D: Cem Karaca şıkları arasından B ve D şıkları arasında kalan yarışmacı joker kullanmak istemedi.

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D Şıkkı Cem Karaca yanıtını seçen Işıldar, cevabın B Şıkkı Barış Manço olduğunu görünce büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

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Yarışmaya 5.soruda veda eden Işıldar, heyecandan dolayı yanıt vermekte zorlandığını söyledi.

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