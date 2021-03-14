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Fenerbahçeli Novak ve Attila Szalai'den Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalar

14.03.2021 21:32 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli Novak ve Attila Szalai'den Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalar

Fenerbahçeli Filip Novak ve Atilla Szalai, Gençlerbirliği yenilgisini değerlendirdi. Novak, ligin kendileri için zor bir hale girdiğini söylerken, Szalai, "Hatalarımızı analiz etmemiz gerekiyor" dedi.

Novak, Gençlerbirliği maçı sonrası soruları yanıtlarken; "Şu an bizim için lig zor bir duruma girdi. Bu maçı kazanıp devam etmek istiyorduk. İki farklı takım gibiyiz. İçeride farklı dışarıda farklı oynuyoruz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bizim için kabul edilemez. Bir an önce bunun çözümünü bulmalıyız" dedi.

Kadıköy'deki performansın nedeninin sorulması üzerine ise Çekyalı oyuncu, "Gerçekten bunun nedenini bilmiyorum. Bilsem elimden gelenin en iyisini yapar ve bunu çözerdim. En yakın zamanda bunun çözümünü bulup, şampiyonluk yarışına devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Fenerbahçeli Attila Szalai, 2-1 yenildikleri Gençlerbirliği maçı için, "Yediğimiz gollerle ilgili ne söyleyebilirim ki?. Şanssız pozisyonlardı. Maç boyunca rakibi kontrol altına aldık. Hatalarımızı analiz etmemiz, daha fazla reaksiyon göstermemiz gerekiyor" dedi.

İlk golle ilgili ise Macar oyuncu, "Bir orta geldi. Merkezde de bir şanssızlık yaşadık. Futbolda bu olabilir. Daha fazla çalışmamız, kompakt olmalıyız" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Gençlerbirliği Filip Novak
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