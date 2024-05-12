SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçeli oyuncudan Galatasaray maçı öncesi ilginç açıklama! ''Gururumuz için kazanmalıyız''

Fenerbahçeli oyuncudan Galatasaray maçı öncesi ilginç açıklama! ''Gururumuz için kazanmalıyız''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.05.2024 21:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de Kayserispor’u sahasında 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, aldığı galibiyetle şampiyonluk umudunu son 2 haftaya taşıdı. Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, 3-0 kazanılan Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli oyuncudan Galatasaray maçı öncesi ilginç açıklama! ''Gururumuz için kazanmalıyız''
Alexander Djiku

Alexander Djiku

GNA Gana
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Ülker Stadyumu’nda Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Alexander Djiku mücadele sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

"GURURUMUZ İÇİN..."

191649_SUPER-LIGIN-36NCI-HAFTASINDA-FENERBAHC

Djiku, "Herkes, Galatasaray derbisini bekliyor. Kendi gururumuz için Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor. Galatasaray'ı yenmeye gideceğiz. Zor bir maç olacak. Kalan iki maçı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"MUTLU OLDUĞUMU SÖYLEYEBİLİRİM"

191644_SUPER-LIGIN-36NCI-HAFTASINDA-FENERBAHC

Maç hakkında konuşan Djiku, "Oynadığım mevki için mutlu olduğumu söyleyebilirim. Takım olarak iyi bir ruh ortaya koyduk. Kazanmamız gereken bir maçtı, mutluyuz. Hangi pozisyonda oynarsam, elimden geleni yaparım. Takıma yardım edebildiysem ne mutlu. İsmail Hoca sakatlıklar nedeniyle beni 6 numarada oynattı. Sakat arkadaşlarımız geldiğinde, kendi yerime geçeceğim." dedi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de her şeye rağmen parıldıyor!Fenerbahçe'de her şeye rağmen parıldıyor!
Muslera maç sonunda Türkçe konuştu, söylediklerine kimse anlam veremedi!Muslera maç sonunda Türkçe konuştu, söylediklerine kimse anlam veremedi!
İsmail Kartal'dan maç sonu tepki çeken açıklama!İsmail Kartal'dan maç sonu tepki çeken açıklama!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Alexander Djiku Süper Lig maçı süper li alexand iyet
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'ye Galatasaray maçı öncesi kötü haber!

Fenerbahçe'ye Galatasaray maçı öncesi kötü haber!

Uçaktaki rezalet böyle kaydedildi! Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler...

Uçaktaki rezalet böyle kaydedildi! Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler...

İsrail'e kötü haber! Türkiye'nin ardından bir ülke daha kararını dünyaya duyurdu

İsrail'e kötü haber! Türkiye'nin ardından bir ülke daha kararını dünyaya duyurdu

Formasının arkasına Ali Koç yazdırdı, sosyal medya yıkıldı!

Formasının arkasına Ali Koç yazdırdı, sosyal medya yıkıldı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.