Fenerbahçeli oyuncudan Galatasaray maçı öncesi ilginç açıklama! ''Gururumuz için kazanmalıyız''

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Ülker Stadyumu’nda Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Alexander Djiku mücadele sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

"GURURUMUZ İÇİN..."

Djiku, "Herkes, Galatasaray derbisini bekliyor. Kendi gururumuz için Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor. Galatasaray'ı yenmeye gideceğiz. Zor bir maç olacak. Kalan iki maçı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"MUTLU OLDUĞUMU SÖYLEYEBİLİRİM"

Maç hakkında konuşan Djiku, "Oynadığım mevki için mutlu olduğumu söyleyebilirim. Takım olarak iyi bir ruh ortaya koyduk. Kazanmamız gereken bir maçtı, mutluyuz. Hangi pozisyonda oynarsam, elimden geleni yaparım. Takıma yardım edebildiysem ne mutlu. İsmail Hoca sakatlıklar nedeniyle beni 6 numarada oynattı. Sakat arkadaşlarımız geldiğinde, kendi yerime geçeceğim." dedi.





