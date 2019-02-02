SPOR

Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.02.2019 15:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin devre arasında Evkur Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'nin devre arasında Evkur Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak.

Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Göztepe maçını ayağına aldığı darbe sonucu tamamlayamayan Sadık Çiftpınar'ın MR'ı çekildi. Yapılan tetkikler sonucunda Sadık'ın yaklaşık 10 gün oynayamayacağı belirtildi.

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Fenerbahçe Sadık Çiftpınar Evkur yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu tarz sakatlıklara sebep olana 10 maç ceza verilmeli ki akılları başına gelsin
Keşke benim ayağıma basaydı koçum
dirar ı nasıl uefa listesine almazsın kafasız yanal
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