''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Trabzonspor otobüsüne binen bir taraftar otobüste, “Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon” anonsu yapmıştı. Kısa süre içerisinde yayılan bu video ile ilgili soruşturma başlatan Bordo-Mavililer o isme ulaştı.
Yaptığını kabul eden Fenerbahçeli taraftar, şunları söyledi:
"Trabzonspor aracı içerisinde çalışan arkadaşlar ziyarete geldiğinde kendi aramızda şakalaşma ile sarf ettiğim gereksiz sözler nedeniyle Trabzonspor camiasından özür dilerim. Gerçek şu ki 2010-11 şampiyonu Trabzonspor’dur." (Akşam)
Fenerbahçeli bir taraftar Trabzonspor otobüsünden böyle seslendi: “Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon” pic.twitter.com/gRH2yTXQbN— SporKolik (@sporkolikcom) August 2, 2018
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