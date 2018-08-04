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''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.08.2018 16:57 | Son Güncelleme

Trabzonspor otobüsünde, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratı yapan Fenerbahçeli taraftar konuştu. Görüntüsü sosyal medyada büyük ses getiren Fenerbahçeli taraftar, “Gerçek şu ki 2010-11 şampiyonu Trabzon’dur!” dedi.

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Trabzonspor otobüsüne binen bir taraftar otobüste, “Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon” anonsu yapmıştı. Kısa süre içerisinde yayılan bu video ile ilgili soruşturma başlatan Bordo-Mavililer o isme ulaştı.

Yaptığını kabul eden Fenerbahçeli taraftar, şunları söyledi:

"Trabzonspor aracı içerisinde çalışan arkadaşlar ziyarete geldiğinde kendi aramızda şakalaşma ile sarf ettiğim gereksiz sözler nedeniyle Trabzonspor camiasından özür dilerim. Gerçek şu ki 2010-11 şampiyonu Trabzonspor’dur." (Akşam)


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Fenerbahçe ali koç

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