''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Trabzonspor otobüsüne binen bir taraftar otobüste, “Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon” anonsu yapmıştı. Kısa süre içerisinde yayılan bu video ile ilgili soruşturma başlatan Bordo-Mavililer o isme ulaştı.

Yaptığını kabul eden Fenerbahçeli taraftar, şunları söyledi:

"Trabzonspor aracı içerisinde çalışan arkadaşlar ziyarete geldiğinde kendi aramızda şakalaşma ile sarf ettiğim gereksiz sözler nedeniyle Trabzonspor camiasından özür dilerim. Gerçek şu ki 2010-11 şampiyonu Trabzonspor’dur." (Akşam)

Fenerbahçeli bir taraftar Trabzonspor otobüsünden böyle seslendi: “Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon” pic.twitter.com/gRH2yTXQbN — SporKolik (@sporkolikcom) August 2, 2018



