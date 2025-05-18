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Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katıldı! Ezeli rakiplerine teşekkür etti

Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kutlamalar sürerken Fenerbahçe formalı bir taraftarın da kutlamalara katılması dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katıldı! Ezeli rakiplerine teşekkür etti
Berker İşleyen

Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan eden Galatasaray'da kutlamalar tüm hızıyla devam ederken kutlamalarda sürpriz bir olay yaşandı.

FENERBAHÇELİ TARAFTAR KUTLAMALARA KATILDI

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Uzun yıllardır şampiyonluğa hasret olan Fenerbahçe'de taraftarlar bu duruma isyan ederken genç bir taraftar ezeli rakipleri Galatasaray'ın kutlamalarına katıldı.

"GALATASARAY TARAFTARINA TEŞEKKÜR"

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Genç Fenerbahçe taraftarı yaptığı açıklamada "13 yıldır eğlenemediğim için her yıl kutlamalara geliyorum. 20 yaşındayım, en son kutlama yaptığımda çocuktum. Galatasaray taraftarına teşekkür ederim." dedi.

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MS
Galatasaray Galatasaray
3 - 0
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
2 - 1
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor

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