Fenerbahçeli taraftarların başkan Ali Koç'a güveni tam

Spor Toto Süper Lig'de bu sezona iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe'de taraftarların desteği artarak sürüyor. AA muhabirinin Passolig yetkililerinden aldığı bilgiye göre göre sarı-lacivertliler, Ali Koç'un kulüp başkanlığına gelmesinin ardından taraftarlar takımlarına olan desteğini her geçen gün artırdı. Ligin 6. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, bu sezon hem Passolig Kart sayısında hem de seyirci ortalamasında önemli bir artış gerçekleştirdi.

Geçen sezon sonunda 698 bin 584 olan Fenerbahçe Passolig Kart sayısı yüzde 7 oranında artışla bu sezon 748 bin 758’e ulaştı.

Ali Koç’un başkanlığının ardından hızla artan Passolig Kart başvuruları ile birlikte sarı-lacivertli ekibin seyirci ortalaması da yükseldi. 2017-2018 futbol sezonunda 29 bin 35 olan seyirci ortalaması, Kadıköy’deki ilk 2 iç saha maçında 36 bin 655’e çıktı. Fenerbahçe, 2015-2016'da 24 bin 958 seyirci ortalaması yakalarken, bir sonraki sezon bu oran 16 bin 405'e düştü. Geçen sezon tekrar toparlanan ve ortalamayı 29 bin 35'e çıkaran sarı-lacivertli kulüp, Ali Koç'un başkanlığında bu sezon ligdeki ilk iki maçta oranı 36 bin 655'e kadar çıkardı.