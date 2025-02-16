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Fenerbahçeli taraftarlarla Amedsporlular birbirine girdi! Jandarma havaya ateş açmak zorunda kaldı: 2 yaralı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.02.2025 13:50
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Bolu'da bir dinlenme tesisinde iki takımın karşılaşması sonucu büyük olay çıktı. Fenerbahçeliler ile Amedspor destekçileri arasındaki tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Jandarma araya girerek havaya ateş açmak zorunda kaldı. 2 kişi yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fenerbahçeli taraftarlarla Amedsporlular birbirine girdi! Jandarma havaya ateş açmak zorunda kaldı: 2 yaralı

Boluspor ile oynayacakları maçı izlemek için kente gelen Amedspor taraftarları ile Kasımpaşa maçı için İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarları arasında, mola verdikleri dinlenme tesisinde kavga çıktı. Jandarma ekipleri havaya ateş açıp, tarafları ayırırken, kavgada 2 kişi yaralandı.

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TESİSTE KARŞILAŞTILAR

Olay, öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Birinci Lig takımlarından Boluspor ile oynayacakları maç için kente gelen Amedspor taraftarlarıyla Kasımpaşa maçını izlemek için İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarları mola verdikleri dinlenme tesisinde karşılaştı.

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BIÇAKLAR, TAŞLAR..

İki takımın taraftarları arasında yaşanan gerginlik, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine bıçak ve taşlarla saldırdı.

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2 YARALI! SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Kavgada yaralanan 2 Fenerbahçe taraftarı sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Kasımpaşa Kasımpaşa

Anahtar Kelimeler:
Bolu kavga amedspor fenerbahçe
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